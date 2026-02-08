Beşiktaş-Alanyaspor MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerinin kadroya katılmasıyla birlikte etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan siyah-beyazlılar, 13 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sergen Yalçın önderliğinde 39 puana çıkmanın yollarını arayacak Beşiktaş'ta ilk 11 tercihi merak ediliyor. Futbolseverler ise "Beşiktaş-Alanyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 17:53
Beşiktaş-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın öne çıkan mücadelesinde Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte sahada daha güçlü bir görüntü sergilemeyi amaçlayan siyah-beyazlı ekip, 13 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Sergen Yalçın yönetiminde 39 puana ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş'ta, sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü (bu akşam) saat 20:00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Destanoloğlu, Bulut, Djalo, Topçu, R. Yılmaz, K. Yılmaz, Kökçü, Rashica, Cerny, J. Silva, Hekimoğlu

Alanyaspor: Taşkıran, Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Janvier, Makouta, Hardegjonaj, Hwang, Yalçın, Karaca

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler, Alanyaspor maçında forma şansı bekleyecek. Lisans işlemleri tamamlanan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ile Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroya alınıp alınmayacağı ise teknik heyetin vereceği son kararla netleşecek.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor karşısında süre alan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor maçında görev almaları halinde Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.

KARA KARTAL'DA NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte ligde 9, kupada ise 3 maça çıktı. Bu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE ALANYASPOR ARASINDA 20. RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 19 maçta:

  • Beşiktaş 10 galibiyet

  • Alanyaspor 4 galibiyet

  • 5 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol atarken, Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.

DOLMABAHÇE'DE 10. RANDEVU

İki takım, İstanbul'da 10. kez karşılaşacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet, Alanyaspor ise 1 galibiyet aldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Alanyaspor maçı hakeminin Oğuzhan Çakır olduğunu açıkladı. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek. Beşiktaş-Alanyaspor maçı VAR hakemi Ümit Öztürk olurken, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.

Ç. Rizespor-G.Saray | CANLI
F.Bahçe o yıldızı ile sözleşme uzattı!
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Buruk: Transfer dönemini güzel bitirdik
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
