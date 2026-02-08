Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında kritik önem arz eden mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 16:45
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, ligin 21. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılar, takipte olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor ve Galatasaray arasında oynanacak bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-G.SARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanıyor. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Abdülkerim, Sara, Torreira, Barış, Lang, Yunus, Osimhen.

48. MÜSABAKA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 47 lig maçının 33'ünü Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı; 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım, 24. kez Rize'de mücadele ediyor. Rize'de oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 galibiyet aldı, 3 maç ise eşitlikle tamamlandı.

İKİ YILDIZDAN 18 GOL

Süper Lig'de Galatasaray'ın attığı gollerde Mauro Icardi ve Victor Osimhen öne çıktı. İki yıldız, takımın toplam 18 golüne imza attı: Icardi 10, Osimhen 8 gol kaydetti. Takımın diğer gol katkıları ise şöyle: Sane 6, Barış Alper Yılmaz ve Sara 5'er, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan 2, Torreira, Sanchez ve Sallai 1'er gol.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
