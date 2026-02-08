Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, ligin 21. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılar, takipte olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor ve Galatasaray arasında oynanacak bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-G.SARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanıyor. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Abdülkerim, Sara, Torreira, Barış, Lang, Yunus, Osimhen.

48. MÜSABAKA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 47 lig maçının 33'ünü Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı; 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım, 24. kez Rize'de mücadele ediyor. Rize'de oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 5 galibiyet aldı, 3 maç ise eşitlikle tamamlandı.

İKİ YILDIZDAN 18 GOL

Süper Lig'de Galatasaray'ın attığı gollerde Mauro Icardi ve Victor Osimhen öne çıktı. İki yıldız, takımın toplam 18 golüne imza attı: Icardi 10, Osimhen 8 gol kaydetti. Takımın diğer gol katkıları ise şöyle: Sane 6, Barış Alper Yılmaz ve Sara 5'er, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan 2, Torreira, Sanchez ve Sallai 1'er gol.