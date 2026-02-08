CANLI SKOR ANA SAYFA
RAMS Başakşehir 8 maçtır namağlup!

RAMS Başakşehir 8 maçtır namağlup!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda ikas Eyüpspor 2-1 mağlup etti. Nuri Şahin'in ve öğrencilerinin namağlup serisi 8 maça çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 14:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 16:22
RAMS Başakşehir 8 maçtır namağlup!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Nuri Şahin ve öğrencileri, ligdeki namağlup serisini 8 maça çıkardı. Konuk ekibin golleri dakika 14'te Davie Selke'den ve dakika 53'te Eldor Shomurodov'dan geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise 90+3'te Umut Bozok kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte RAMS Başakşehir, 33 puan ile 6. sırada yer aldı. Atila Gerin'in takımın başına geçmesiyle küme düşme hattından çıkan ikas Eyüpspor ise haftayı puansız kapattı ve 18 puan ile 15. sırada kaldı.

