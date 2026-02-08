CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için dikkat çeken bir transfer iddiası öne sürüldü. Arjantinli golcü için La Liga'dan sürpriz bir ekibin harekete geçtiği aktarılırken Icardi'nin maaşında indirime gitme kolaylığı sağlayacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 15:37
Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi ile ilgili ortaya atılan transfer iddiası kısa süre içerisinde gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılılarda hemen hemen her dönem transfer gündeminin merkezinde yer alan Arjantinli golcünün sıradaki talibinin La Liga'dan olduğu açıklandı.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

Fichajes'te yer alan habere göre gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Real Betis, La Liga'da ilk günden itibaren fark yaratabilecek, kendini kanıtlamış bir golcüyü kadrosuna katmak üzere çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

Bu doğrultuda İspanyol ekibinin gündemine Mauro Icardi gelirken, yönetimin ekonomik şartlar nedeniyle değerlendirme sürecinde olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

Haberde, 32 yaşındaki tecrübeli santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebileceği ve bunun Real Betis için büyük bir avantaj olabileceği vurgulandı.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

Öte yandan transferin önündeki en büyük engelin, Icardi'nin İstanbul devinde aldığı maaş olduğu kaydedildi. Real Betis'in mevcut maaş yapısının bu ücreti karşılamasının zor olduğu, ciddi bir indirimin dahi Arjantinli oyuncuyu takımın en yüksek maaşlı isimlerinden biri haline getirebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

Kulüp içinde maaş dengesinin korunmasının öncelik olduğu belirtilirken, Icardi cephesinden maaş konusunda indirime açık olunduğu yönünde mesajlar verildiği aktarıldı.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

Haberde ayrıca Mauro Icardi'nin düzenli olarak forma giyebileceği ve ön planda olacağı bir takımda olmak istediği belirtildi. La Liga'da mücadele etme fikrinin oyuncu için cazip olduğu, Real Betis'in ise Arjantinli golcüye Avrupa hedefleri doğrultusunda bir proje sunduğu belirtildi.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

Galatasaray'da özellikle büyük maçlardaki performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi'nin baskılı ortamlarda gösterdiği golcü kimliğinin Real Betis tarafından önemli bir kriter olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

Transferin gerçekleşmesi halinde mali şartlar, sözleşme yapısı ve performans kriterlerinin belirleyici olacağı ifade edildi.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

Real Betis yönetiminin nihai karar öncesinde teknik heyetle görüşmeler yapacağı ve süreci zamana yayacağı belirtildi. Transferin hayata geçmesi durumunda, yaz döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olabileceği kaydedildi.

Galatasaray'da Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip! Maaşında indirime gidecek

İşte o haber...

