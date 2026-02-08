Trabzonspor’a taşlı saldırı düzenleyen 6 şüpheliden 5’i adliyede

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un Tekkeköy ilçesinde takım otobüsüne maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A (18) , A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ifadesi sonrası salıverilirken, diğer 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.