CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’a taşlı saldırı düzenleyen 6 şüpheliden 5’i adliyede

Trabzonspor’a taşlı saldırı düzenleyen 6 şüpheliden 5’i adliyede

Trabzonspor’un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenleyen 6 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 14:46
Trabzonspor’a taşlı saldırı düzenleyen 6 şüpheliden 5’i adliyede

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un Tekkeköy ilçesinde takım otobüsüne maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A (18) , A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ifadesi sonrası salıverilirken, diğer 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha Devamını Oku BUNU DA OKU

Icardi'ye La Liga'dan sürpriz talip!
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye raporu | Teşkilata "Ramazan" talimatı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Buruk'un aklı o transferlerde kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI Ümraniyespor-İstanbulspor | CANLI 15:17
Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI Çaykur Rizespor-Galatasaray | CANLI 14:56
Taşlı saldırı düzenleyen şüpheliler adliyede! Taşlı saldırı düzenleyen şüpheliler adliyede! 14:46
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 14:41
F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! F.Bahçe'de hazırlıklar tamam! 14:36
F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi F.Bahçe'den scout transferi! TFF'ye bildirildi 14:33
Daha Eski
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 14:23
Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:22
Eyüpspor-Başakşehir | CANLI Eyüpspor-Başakşehir | CANLI 14:19
Juventus - Lazio maçı izleme linki Juventus - Lazio maçı izleme linki 13:41
Buruk'un aklı o transferlerde kaldı! Buruk'un aklı o transferlerde kaldı! 13:09
Ç. Rizespor-G.Saray maçı öncesi kritik bilgiler Ç. Rizespor-G.Saray maçı öncesi kritik bilgiler 12:54