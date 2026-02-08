Derbide kazanan Fenerbahçe ArsaVev!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki mücadenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Busem Şeker'in golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 51 ve 55. dakikalarda Plummer ile bulduğu gollerle skoru 3-0 yaptı. Fenerbahçe 66. dakikada Otu'nun golüyle farkı 4'e çıkarırken, Beşiktaş'ın tek golü 89. dakikada Pintassilgo'dan geldi.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe arsaVev, puanını 52'ye çıkardı.