CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus maçı canlı izle!

Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus maçı canlı izle!

Serie A’da haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Juventus Turin - Lazio Rome maçı, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. “Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları özellikle maç gününe girilirken arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 13:41 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 13:45
Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus maçı canlı izle!

Juventus - Lazio maçını izlemek için tıklayın...

Serie A'da haftanın en kritik maçlarından biri olan Juventus - Lazio karşılaşması, hem zirve yarışını hem de Avrupa kupaları hedefini yakından ilgilendiriyor. "Juventus-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu futbol gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Juventus, son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekerken, Lazio zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Öte yandan gözler bir kez daha Kenan Yıldız'ın forma şansı bulup bulamayacağına çevrilmiş durumda. İlk 11'ler açıklandı mı, Kenan Yıldız sahaya çıkacak mı? soruları merak ediliyor. İşte Juventus-Lazio maçına dair yayın bilgileri, kadro detayları ve maç öncesi öne çıkan notlar…

JUVENTUS-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus-Lazio maçı, 8 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 22:45'te başlayacak.

JUVENTUS LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Juventus Turin-Lazio Rome maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie, Miretti, Yıldız, Davut

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Temel, Çataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro

JUVENTUS LAZIO MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

İngilizler G.Saray'ın yıldızı için geliyor!
Buruk'un aklı o transferlerde kaldı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında son viraj! TBMM Avrupa'daki örnekleri mercek altına aldı: Hangi yaptırımlar uygulanıyor?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan 50 milyon Euro'luk rapor!
Beşiktaş'ta o isim sezonu kapattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'un aklı o transferlerde kaldı! Buruk'un aklı o transferlerde kaldı! 13:09
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler 12:54
Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçı Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçı 12:26
İşte Süper Lig'de günün VAR'ı İşte Süper Lig'de günün VAR'ı 12:14
CANLI | Alaves-Getafe maçı CANLI | Alaves-Getafe maçı 12:11
Beşiktaş'ta o isim sezonu kapattı! Beşiktaş'ta o isim sezonu kapattı! 12:08
Daha Eski
F.Bahçe'de Leonardo gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe'de Leonardo gerçeği ortaya çıktı! 11:52
İngilizler G.Saray'ın yıldızı için geliyor! İngilizler G.Saray'ın yıldızı için geliyor! 11:16
Doğum gününde altın madalyayı rekorla kazandı! Doğum gününde altın madalyayı rekorla kazandı! 10:47
CANLI | Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı CANLI | Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı 10:42
Beşiktaş Alanyaspor’u konuk ediyor Beşiktaş Alanyaspor’u konuk ediyor 10:05
Alperen'den lidere karşı triple-double! Alperen'den lidere karşı triple-double! 09:57