Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11’ler belli oldu mu?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11’ler belli oldu mu?

Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. “Rizespor Galatasaray maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 12:55 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 12:57
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11’ler belli oldu mu?

Rizespor - Galatasaray maçı canlı anlatım için tıklayın...

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması, Süper Lig'de haftaya damga vurmaya aday. "Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları sıkça araştırılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda alacağı üç puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken; yeşil-mavili ekip, güçlü rakibi karşısında sahasında avantaj yakalamak istiyor. Maç öncesinde kadrolar, eksik oyuncular, muhtemel 11'ler ve canlı yayın detayları netleşmeye başlarken, futbolseverler karşılaşma saatini sabırsızlıkla bekliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da...

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, bugün saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını Ozan Ergun yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor muhtemel ilk 11: Canpolat, Şahin, Mosci, Akaydın, Hojer, Antalyalı, Laci, Olawoyin, Milhaila, Zeqiri, Sowe

Galatasaray muhtemel ilk 11'i: Çakır Sallai, Sanchez, Bardakçı, Elmalı, Ayhan, Torreira, Akgün, Sara, Lang, Osimhen

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Yeşil-mavili takım, ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi alarak toplamda 20 puan topladı ve puan tablosunda 12. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

LEMINA CEZALI, KAAN AYHAN İLK 11'E YAKIN

Orta sahada önemli bir eksik bulunuyor. Mario Lemina, gördüğü dört sarı kart nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafta içi oynanan kupada orta sahada görev alan Kaan Ayhan, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

👉ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

İngilizler G.Saray'ın yıldızı için geliyor!
F.Bahçe'de Leonardo gerçeği ortaya çıktı!
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: "Kesinlikle ezilmediler"
15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında son viraj! TBMM Avrupa'daki örnekleri mercek altına aldı: Hangi yaptırımlar uygulanıyor?
Tedesco'dan 50 milyon Euro'luk rapor!
Beşiktaş'ta o isim sezonu kapattı!
