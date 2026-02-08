Okan Buruk'un aklı o transferlerde kaldı! Yönetimden bizzat istemiş
Ara transfer döneminin noktalanması ile birlikte Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda iki oyuncu için kulüpleri ile temasa geçildi. Yönetim, Fransız ekiplerinin yüksek bonservis beklentileri nedeniyle transferlerde mutlu sona ulaşamadı. İşte o iki isim ve detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Teknik direktör Okan Buruk'un bu isimleri bizzat istediği ve bu doğrultuda harekete geçen yönetimin oyuncuların kulüpleri ile görüştüğü aktarıldı.
Galatasaray'da gündeme gelen bu isimler; Auxerre'den Kevin Danois ile Reims'ten Patrick Zabi...
İstanbul devinin Fransız ekipleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda iki oyuncu için de 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep edildi.
Gerçekleştirilen pazarlıklarda bir ilerleme kaydedilemedi ve sarı-kırmızılı yönetim, iki ismin transferinden vazgeçti.
Özellikle potansiyeli ile Avrupa kulüplerinin radarında olan 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Zabi, Galatasaray'ın ilgisinin ardından yeni kulübü ile anlaşma sağladı.
Yetenekli oyuncu, 25 milyon Euro'ya sezon sonunda transferi gerçekleştirilmek üzere Paris FC'ye satıldı.
Fransa U21 Milli Takımı oyuncusu Kevin Danois ise, son bir yılda piyasa değerinde yaşadığı yükseliş ile dikkat çekti. Futbola Auxerre altyapısında başlayan ve 2024/25 sezonunun başında 100 bin Euro piyasa değerine sahip olan Danois'in güncel değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
