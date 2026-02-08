Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen mücadelelerinden biri olan Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maçı, futbolseverleri ekran başına toplayacak. "Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu siyah-beyazlı taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Maç öncesinde gözler teknik direktörlerin tercih edeceği muhtemel 11'lere çevrilmiş durumda. Beşiktaş'ta yeni transferler oynayacak mı, Alanyaspor sahaya hangi kadroyla çıkacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve kadro detayları…

BEŞİKTAŞ- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 8 Şubat 2026 Pazar günü (bu akşam) saat 20:00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı, beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Aynı zamanda, futbolseverler canlı maç takibini FOTOMAC.com üzerinden de yapabilecek.

⚫ MAÇ GÜNÜ ⚪ 🆚 Corendon Alanyaspor 🕗 20.00 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 21. Hafta 🏟 Tüpraş Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/r3FWPfySTz February 8, 2026

MUHTEMEL 11

Beşiktaş muhtemel ilk 11'i: Destanoloğlu, Bulut, Djalo, Topçu, R. Yılmaz, K. Yılmaz, Kökçü, Rashica, Cerny, J. Silva, Hekimoğlu

Alanyaspor muhtemel ilk 11'i: Taşkıran, Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Janvier, Makouta, Hardegjonaj, Hwang, Yalçın, Karaca

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler, Alanyaspor maçında forma şansı bekleyecek. Lisans işlemleri tamamlanan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ile Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo'nun kadroya alınıp alınmayacağı ise teknik heyetin vereceği son kararla netleşecek.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda Kocaelispor karşısında süre alan Yasin Özcan ve Junior Olaitan, Alanyaspor maçında görev almaları halinde Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.

NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte ligde 9, kupada ise 3 maça çıktı. Bu periyotta Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 20. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 19 maçta:

Beşiktaş 10 galibiyet

Alanyaspor 4 galibiyet

5 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol atarken, Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.

DOLMABAHÇE'DE 10. RANDEVU

İki takım, İstanbul'da 10. kez karşılaşacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet, Alanyaspor ise 1 galibiyet aldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.