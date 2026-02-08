CANLI | Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor-İstanbulspor maçı canlı izlemek için tıklayınız...
İstanbul'da oynanacak Ümraniyespor - İstanbulspor mücadelesi, Trendyol 1. Lig 24. haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar "Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta?" ve "Hangi kanalda canlı izlenebilir?" sorularına yanıt arıyor.
ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Eminevim Ümraniyespor - İstanbulspor maçı, 8 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.
ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.
ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Eminevim Ümraniye-İstanbulspor TFF 1. Lig maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
📰 İstanbulspor karşısında ilk 11'imiz! #ÜMRvİST pic.twitter.com/aRNbe4iHF8— Eminevim Ümraniyespor (@Umraniyespor) February 8, 2026
📄 Eminevim Ümraniyespor karşısında ilk 11'imiz. 💪🏻#ÜMRvİST pic.twitter.com/9vUqgnyN7S— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) February 8, 2026