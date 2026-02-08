CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 24. hafta heyecanı, İstanbul’da oynanacak kritik bir mücadele ile devam ediyor. Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor karşılaşması, ligde üst sıraları yakından ilgilendiren yapısıyla futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 15:17 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 15:40
Ümraniyespor-İstanbulspor maçı canlı izlemek için tıklayınız...

İstanbul'da oynanacak Ümraniyespor - İstanbulspor mücadelesi, Trendyol 1. Lig 24. haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar "Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta?" ve "Hangi kanalda canlı izlenebilir?" sorularına yanıt arıyor.

ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eminevim Ümraniyespor - İstanbulspor maçı, 8 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniye-İstanbulspor TFF 1. Lig maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

