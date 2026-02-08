CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig CANLI İZLE | Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol 1. Lig’in önemli karşılaşması bugün oynanacak. Birçok kişi, adana Demispor-Bodrum FK maçının detaylarını araştırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 15:31 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 15:36
CANLI İZLE | Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Bodrum FK maçını takip etmek için tıklayın!

Adana Demirspor – Bodrum FK TFF 1. Lig 25. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbolseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı konusunda bilgi arayışına girdi. Bu kritik mücadelede Bodrum FK, 39 puanla ligde 5. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 28 puanla 20. sırada bulunuyor ve ligin alt sıralarından kurtulmak için sahaya çıkacak.

ADANA DEMİRSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig mücadelesi TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

