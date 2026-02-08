Parma deplasmanda tek golle galip!

CANLI SKOR ANA SAYFA
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Parma, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 17:09
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Parma, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi. Konuk ekibin golü 90+5'te Christian Nahuel Ordonez'den gelirken Bologna, 22. dakikada Tommaso Pobega'nın kırmızı kart görmesi sonucu karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Parma bu sonuçla birlikte 26 puan ile 14. sıraya yükselirken Bologna, 30 puan ile 10. sırada kaldı.

