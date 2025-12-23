Fethiyespor, Türkiye Kupası’nda sahne alıyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2'nci Lig Kırmızı Grup'taki kötü gidişine rağmen Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırmayı başaran Fethiyespor 24 Aralık'ta A Grubu'nda Boluspor deplasmanında çıkacağı ilk maçla devreyi tamamlayacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak kupa sınavını Fatih Tokail yönetecek. Bu sezon ligde 9 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor kupada ise Sökespor, Kestel Çilekspor, Dersimspor ve Bandırmaspor'u eleyerek gruplara kalmıştı. Fethiye, kupada A Grubu'nda Boluspor'un yanı sıra Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük'le eşleşmişti.

GALATASARAY MAÇI 13 OCAK'TA

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olup bu sezon ilk yarıyı da lider tamamlayan Galatasaray'la tarihinde ilk kez kupada karşılaşmaya hazırlanan Fethiyespor, rakibini 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da Fethiye İlçe Stadyumu'nda ağırlayacak. Stadın kapalı tribünü bu sezon çürük raporuyla yıkıldıktan sonra karşılaşmanın başka bir stada alınacağı iddialarını Fethiyespor yönetimi kabul etmemişti.