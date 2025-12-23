CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Bodrum FK Bodrum FK, Amed Sportif ile berabere kalarak zirve fırsatını kaçırdı!

Bodrum FK, Amed Sportif ile golsüz berabere kalarak zirve farkını kapatamadı. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:08
Trendyol 1'inci Lig'de evinde haftaya lider başlayan Amed Sportif'le golsüz berabere kalan Bodrum FK zirvede farkı eritme fırsatını kaçırdı. Bu sezon özellikle iç sahadaki performansıyla ligde liderliğe kadar yükselen ancak son haftalarda deplasmandaki kötü gidişle koltuğu kaptıran Bodrum ekibi, yarışı yakından ilgilendiren maçta Amed Sportif'le yenişemedi. Bu maça kadar evinde üst üste 7 galibiyet alan yeşil-beyazlıların serisi Diyarbakır temsilcisi önünde bitti.

Maçın öncesinde ve sonrasında ise iki takım taraftarı arasında istenmeyen olaylar çıktı. Ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Bodrum FK devrenin son haftasına 32 puanla liderliği devralan Pendikspor'un 4 puan gerisinde girdi. Play-Off hattındaki yerini koruyan Bodrum ilk yarının son maçında cumartesi günü Sarıyerspor'a konuk olacak. Bodrum FK devre arasının ardından sezonun ikinci yarısını ise 11 Ocak'ta şu an lider olan Pendikspor deplasmanında açacak.

