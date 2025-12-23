CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Partizan’da Obradovic’in yerine Joan Penarroya getirildi!

Partizan’da başantrenörlük görevine Joan Peñarroya getirildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 15:41
Partizan Basketbol Takımı'nda Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Joan Penarroya getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Penarroya ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde MoraBanc Andorra, Manresa, San Pablo Burgos, Valencia ve Baskonia'yı çalıştıran Penarroya, son olarak Barcelona'da görev yaptı. Tecrübeli başantrenör, San Pablo Burgos ile 2020 ve 2021'de olmak üzere 2 kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

Sırp basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic, geçen ay Partizan'daki görevinden istifa etmişti. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan Partizan, 17. sırada yer aldı.

