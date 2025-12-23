Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e geldi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 18:01
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş, saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 bin taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı stada da ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.

