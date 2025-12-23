CANLI SKOR ANA SAYFA
Hemsball Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndüler!

Hemsball Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndüler!

Aydınlı sporcular Hemsball Türkiye Şampiyonası’ndan 4 kupa ve 16 madalya ile döndü. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 15:01
Hemsball Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndüler!

Hemsball Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular, şampiyonadan 4 kupa ve 16 madalya ile döndüler.

Hemsball Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporcular ise elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Şampiyona sonunda Aydınlı sporcular toplamda 4 kupa ve 16 madalya kazanarak Aydın'ı gururlandırdı. Şampiyonada İbrahim Asaf Çobanyıldızı, Eren Hekimoğlu, Eymen Kurtoğlu isimlerinden oluşan Küçük Erkek Takımı birinci, Umut Ege İrkilata, Meriç Timoçin isimlerinden oluşan Küçük Erkek Takımı ise dördüncü oldu. Fatma Hasyılmaz, Fatıma Elif Avcılar, Rümeysa Erkan isimlerinden oluşan Küçük Kız Takımı üçüncü, Büşra Arıcı, Feyza Çelik isimlerinden oluşan Küçük Kız Takımı ise dördüncü oldu. Ferdi Küçük Kız kategorisinde Fatma Hasyılmaz üçüncü, Büşra Arıcı dördüncü oldu. Ferdi Küçük Erkek kategorisinde İbrahim Asaf Çobanyıldızı birinci, Özgür Deniz Yenilmez ise üçüncü oldu. Ferdi Yıldız Kız kategorisinde Elif Rana Devran birinci, Nehir Şahin ikinci, Gamze Kılıç üçüncü oldu.

Sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "İl müdürlüğü olarak sporcularımızın her zaman yanında olmaya, başarı yolculuklarında destek vermeye devam ediyoruz. Elde edilen derecelerde emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" ifadeleri yer aldı.

