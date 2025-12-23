CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş transfer kararı! Gabriel Sara 20 milyon Euro...

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Gabriel Sara 20 milyon Euro...

Galatsaray'da Gabriel Sara ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Brezilyalı orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili kararını belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 16:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da flaş transfer kararı! Gabriel Sara 20 milyon Euro...

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken Gabriel Sara için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Gabriel Sara 20 milyon Euro...

Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak edilen isimlerden biri olan Gabriel Sara için yönetim kararını verdi.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Gabriel Sara 20 milyon Euro...

18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

2024'ün yazında da transfere damga vuran takımlardan biri olan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerden biri de Gabriel Sara oldu. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızı Norwich'ten 18 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Gabriel Sara 20 milyon Euro...

GABRIEL SARA DEV BONSERVİSLE GİDECEK

Akşam'ın haberine göre, Gabriel Sara'nın geleceği için Galatasaray'da karar verildi.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Gabriel Sara 20 milyon Euro...

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verecek. Sara'dan beklenen gelir ise en az 20 milyon Euro.

Galatasaray'da flaş transfer kararı! Gabriel Sara 20 milyon Euro...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1436 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu, 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Talisca için flaş transfer iddiası!
REKLAM - D&R
DİĞER
Beşiktaş'tan sambacı operasyonu! Sergen Yalçın yeni golcüsünü buldu...
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Partizan'da Joan Penarroya dönemi! Partizan'da Joan Penarroya dönemi! 15:41
Konyaspor devreyi istikrarsız kapattı! Konyaspor devreyi istikrarsız kapattı! 15:34
Kocaelispor-Erzurumspor maçında Filistin'e destek Kocaelispor-Erzurumspor maçında Filistin'e destek 15:28
Alperen Şengün Yılın Sporcusu ödülü için ilk 10'da! Alperen Şengün Yılın Sporcusu ödülü için ilk 10'da! 15:10
Senegal-Botsvana maçı detayları! Senegal-Botsvana maçı detayları! 15:02
Hemsball şampiyonasından madalyalar! Hemsball şampiyonasından madalyalar! 15:01
Daha Eski
Fenerbahçe-Beşiktaş canlı yayın detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş canlı yayın detayları! 14:55
Ali Peçen Fenerbahçe’de! Ali Peçen Fenerbahçe’de! 14:42
O transferi Muslera bitirecek! O transferi Muslera bitirecek! 14:41
Yalçın'dan Rafa Silva kararı! F.Bahçe derbisinde... Yalçın'dan Rafa Silva kararı! F.Bahçe derbisinde... 14:36
ASVEL-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? ASVEL-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? 14:35
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası! Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası! 14:34