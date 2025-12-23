CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta başladı!

Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta başladı!

Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'taki Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde başladı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:21 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta başladı!

Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonunun (FIS) gerçekleştirdiği ve 25 Aralık'a kadar sürecek kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'a 21 farklı ülkeden 126 sporcu katılıyor.

Dünyada ender görülen "kristal kar" yapısıyla sporcuları ağırlayacak Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kadın ve erkek büyük slalom yarışlarının heyecanı yaşanıyor.

ENİS ASLANTATAR: "UMUDUMUZ BUNDAN SONRAKİ ŞAMPİYONALARA SARIKAMIŞ OLARAK EV SAHİPLİĞİ YAPMAK"

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, yaptığı açıklamada, uluslararası yarışmaların 23 Aralık'ta başladığını söyledi.

Aslantatar, kristal karlar diyarında bu tür organizasyonların yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "Yarışmacılar sarıçam ormanları arasında kaymaktan memnun. Umudumuz bundan sonraki şampiyonalara Sarıkamış olarak ev sahipliği yapmak. Kar durumu iyi, kazasız belasız yarışlar olması dileğiyle bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da dünyada Alplerden sonra kristal kara sahip Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 2025-2026 yılı ilk kayak yarışının yapıldığını anlatarak, "İlçemizde yarışların yapılmasından dolayı heyecanlıyız. Sarıçam ormanları, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri ve çığ tehlikesi olmayan tesislerimize Türkiye'nin dört bir yanından kayakseverleri bekliyoruz." diye konuştu.

REKLAM - D&R
Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi...
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün Yılın Sporcusu ödülü için ilk 10'da! Alperen Şengün Yılın Sporcusu ödülü için ilk 10'da! 15:10
Senegal-Botsvana maçı detayları! Senegal-Botsvana maçı detayları! 15:02
Hemsball şampiyonasından madalyalar! Hemsball şampiyonasından madalyalar! 15:01
Fenerbahçe-Beşiktaş canlı yayın detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş canlı yayın detayları! 14:55
Ali Peçen Fenerbahçe’de! Ali Peçen Fenerbahçe’de! 14:42
O transferi Muslera bitirecek! O transferi Muslera bitirecek! 14:41
Daha Eski
Yalçın'dan Rafa Silva kararı! F.Bahçe derbisinde... Yalçın'dan Rafa Silva kararı! F.Bahçe derbisinde... 14:36
ASVEL-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? ASVEL-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? 14:35
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası! Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası! 14:34
Uluslararası kayak yarışı heyecanı! Uluslararası kayak yarışı heyecanı! 14:21
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı detayları! Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı detayları! 14:13
Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu 14:12