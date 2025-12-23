CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de voleybol şube teknik koordinatörü Ali Peçen oldu!

Fenerbahçe, eski milli voleybolcu Ali Peçen’i teknik koordinatör olarak göreve getirdi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:42
Fenerbahçe Kulübü, 2007-2009 yıllarında kulübün erkek voleybol takımında libero olarak forma giyen eski milli oyuncu Ali Peçen'in teknik koordinatörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Peçen, üst yapı teknik yönetimi dahil olmak üzere voleybol şubesinde standartların belirlenmesi, altyapı ve üst yapı entegrasyonunun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir başarı anlayışının hayata geçirilmesi konusunda şube yönetimiyle birlikte görev yapacak.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2007-2008 sezonunda kaptanlığı üstlenen Peçen, 180 kez A Milli Takım forması giydi.

