Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Opet, Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic’i yeniden kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 16:20
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2023-2025 yıllarında da sarı-lacivertli formayı terleten Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2023-2025 yılları arasında formamızı başarıyla terleten, kazandığımız tarihi başarılarda pay sahibi olan Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli basketbolcu, son olarak Beşiktaş BOA forması giydi.

