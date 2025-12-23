CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca için flaş transfer iddiası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerden biri oldu. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 15:56 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 16:01
Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesinin ardından yükselen bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de performansıyla öne çılan isimlerden biri Anderson Talisca oldu.

Brezilyalı yıldız, son haftalarda yaptığı skor katkısıyla takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncuya yeni sözleşme önereceği iddia edilmişti.

Brezilya basını, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

FLAMENGO'YA ÖNERİLDİ

Gazeteci Jonas Stelmann'a göre Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Flamengo'ya önerildi.

Brezilya ekibinin, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle bu transfere temkinli yaklaştığı aktarıldı.

Öte yandan Flamengo'nun Talisca için resmi bir teklif yapmadığı ancak finansal şartlarda bir değişiklik olması durumunda Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmeyi göz ardı etmediği belirtildi.

Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 14 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
