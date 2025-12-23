CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe kalesini en fazla maçta gole kapatan takım oldu!

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını kalesinde sadece 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olarak tamamladı ve güçlü savunmasıyla 4. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 11:19
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde oynadığı 17 maçta kalesinde yalnızca 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği savunma performansıyla dikkat çekti. İzmir temsilcisi, 17 haftalık periyotta elde ettiği 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve ilk devreyi 4. sırada tamamladı. Avrupa potasında yer alarak hedeflerine ulaşan sarı-kırmızılı ekip, güçlü savunmasıyla ligin zirvesinde yer alıyor. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ligin ilk devresinde kalesinde yalnızca 9 gol görerek Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde en az gol yiyen takımı oldu. Bu alanda Göztepe'yi, 12 golle lider Galatasaray takip etti.

KALESİNİ EN FAZLA MAÇTA GOLE KAPATAN TAKIM

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında savunma performansıyla öne çıkan Göztepe, 17 maçın 11'inde gol yemeyerek bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı. Rakiplerine adeta gol şansı vermeyen İzmir temsilcisi; Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarını hem kazanıp hem de gol yemeden tamamladı. Sarı-kırmızılılar, galip gelemediği Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da kalesini gole kapatmayı başardı.

Göztepe'nin bu sezon vazgeçilmezleri arasında yer alan Polonyalı kaleci Mateusz Lis, ortaya koyduğu performansla ön plana çıktı. 28 yaşındaki file bekçisi, 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak sarı-kırmızılıların ligin ilk yarısındaki başarısında önemli pay sahibi oldu.

SAVUNMADA 6 FARKLI OYUNCU OYNADI

Trendyol Süper Lig'de sezon boyunca üçlü stoper hattıyla mücadele eden Göztepe, karşılaşmalarının büyük bölümüne bu sistemle çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, stoper mevkisinde 6 farklı isme görev verirken; Heliton, Bokele, Godoi, Taha, Furkan Bayır ve Miroshi forma giydi. Bu isimler arasında Heliton, Bokele ve Taha en fazla süre alan oyuncular olurken, joker olarak kullanılan Miroshi ise önemli dakikalar almasına rağmen ağırlıklı olarak orta sahada görev yaptı. Godoi, zaman zaman ilk 11'de yer almasına karşın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı. Furkan Bayır ise rotasyonun önemli parçalarından biri oldu.

