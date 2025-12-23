CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor!

Geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor!

Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında düzenlenen taekwondo antrenmanlarıyla çocuklar ve gençler, uzman antrenörler eşliğinde disiplinli, güvenli ve çok yönlü bir eğitim alarak geleceğin sporcuları olarak yetişiyor. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 10:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor!

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesindeki taekwondo antrenmanları, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Antrenman programlarında sporcular; dinamik ısınma bölümleri, hız ve çeviklik uygulamaları, teknik tekme çalışmaları, güç egzersizleri ile ritmi artıran mini mücadelelerle kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Disiplinli ve güvenli bir ortamda yapılan çalışmalarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven, denge ve koordinasyon becerilerinin de artırılması hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımız aracılığıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşta sporla buluşturuyoruz. Taekwondo gibi branşlarla disiplinli, özgüveni yüksek ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

REKLAM - D&R
Dünya devi Skriniar'ı istiyor!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş Griezmann kararı! Transfer... G.Saray'dan flaş Griezmann kararı! Transfer... 10:18
Kick boksçulardan Türkiye derecesi! Kick boksçulardan Türkiye derecesi! 10:14
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! 09:54
Dünya devi Skriniar'ı istiyor! Dünya devi Skriniar'ı istiyor! 09:45
Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı 09:36
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Fenerbahçe'den bir transfer daha! 09:32
Daha Eski
Voleybol Efeler Ligi'nde maç programı! Voleybol Efeler Ligi'nde maç programı! 09:19
Spor yazarları Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi Spor yazarları Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi 08:46
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33