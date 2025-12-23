CANLI SKOR ANA SAYFA
Voleybol Efeler Ligi'nde ilk devrenin son maçları başlayacak!

Voleybol Efeler Ligi'nde ilk devrenin son maçları başlayacak!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 09:20
Voleybol Efeler Ligi'nde ilk devrenin son maçları başlayacak!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları, 24 ve 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Maç programı şöyle:

24 ARALIK:

14.00 Fenerbahçe Medicana-Gebze Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Ünye)

27 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Gaziantep Gençlikspor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şahinbey)

14.30 Halkbank-İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (İBB Cebeci)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Altekma-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Atatürk)

