Voleybol Efeler Ligi'nde ilk devrenin son maçları başlayacak!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları, 24 ve 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Maç programı şöyle:
24 ARALIK:
14.00 Fenerbahçe Medicana-Gebze Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Ünye)
27 ARALIK CUMARTESİ:
14.00 Gaziantep Gençlikspor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şahinbey)
14.30 Halkbank-İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (İBB Cebeci)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
17.00 Altekma-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Atatürk)