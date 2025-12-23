Türk cimnastiğinin 2025'teki en önemli kazanımı TCF Akademi!

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, 2025'teki en önemli kazanımlarının TCF Akademi olduğunu söyledi.

Çelen, yaptığı açıklamada, 2025'te önemli madalyalar kazandıklarını hatırlatarak, "Adem Asil, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndan gümüş madalyayla döndü. İkinci kez dünya şampiyonasında madalya alan ilk Türk sporcu oldu. Ferhat Arıcan'ın kaçan bir finali var. Finale kalsaydı o da çok ciddi madalya adayıydı. Şunu gördük ki iki sporcumuz da Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nın en büyük madalya adayı. Onun dışında büyüklerde aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı ile patlayan bir cimnastik camiamız vardı. Ayşe Begüm zaten her zaman Avrupa ve dünya sahnesinde madalyaya ulaşan sporcumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Madalya alamasa da Türk cimnastiği açısından ilklere imza atan Hatice Gökçe Emir ve Nazlı Savranbaşı'na da değinen Çelen, "Hafızalarda kalan en büyük başarılardan biri ritmik cimnastikte geldi. Hatice Gökçe Emir, büyükler kategorisinde ferdi bir disiplinde dünya şampiyonası finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu. Nazlı Savranbaşı, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnif finalinde mücadele etti. Bu da bizim için bir ilkti. Bunlar bizim gerçekten başarılarımızın sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. İlk zamanlarda ülkemiz Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil ve Ahmet Önder'i tanımazdı. O zaman 13-14 yaşında sporculardı. Şimdi artık takımın en deneyimli sporcuları. O zamanlar bir takımı zor oluşturuyorduk. Bugün büyüklerde üç takım oluşuyor. Neredeyse üçüncü takım bile kotayı kovalayacak düzeye geldi. Bu gerçekten Türk cimnastiğinin ne kadar büyüdüğünün bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Çelen, gelecek vadeden sonuçlar aldıklarını söylediği gençler kategorisindeki milli sporcular hakkında ise şunları kaydetti:

"Gençlerde hem artistlik hem ritmik hem de aerobikte takım olarak dünyanın en azından her zaman ilk 15 takımı arasında yer alıyoruz. Olimpiyatlara dünyanın en iyi ilk 12 takımı giriyor. Türkiye her zaman o kotayı kovalayacak düzeye geldi. Gençlere yapılan yatırımın meyvelerini almaya başladık. Bunun örneklerini de aerobikte gördük. 7 madalyanın 5'i gençlerden geldi ve çoğu (3) altın. Trampolin cimnastikte dünya gençler şampiyonasında alınan gümüş madalyamız (Tuba Bade Şahin) var. İnanıyorum ki trampolin de olimpiyat kotası kovalayacak. Yine ritmik cimnastikte gençlerde müthiş başarılar elde ediyoruz. Artık Türkiye, dünya ve Avrupa şampiyonalarına gittiği zaman bir cimnastik ülkesi olarak tanınmaya başladı."

"EN ÖNEMLİ KAZANIMIMIZ TCF AKADEMİ"

2012'den bu yana TCF'yi yöneten Çelen, yılın en önemli kazanımının ne olduğu sorusuna "Bana göre en önemli kazanımımız TCF Akademi'ydi. Akademi ve eğitimi birinci planda tuttuk. Eğitim olmazsa olmaz. İkinci aklımda kalan en önemli şey ritmik cimnastikte yaşandı. Hani bir kapı aralanır ya Hatice Gökçe Emir'in final yapması, madalyaya yakın olması bu açıdan çok önemliydi. Camiamızda 'Artık olimpiyatlara gitmeyi değil madalya alabiliriz' umudunun yerleşmesi gerçekten önemliydi. Olimpik olan disiplinlerimizde, dünya gençlerde madalyanın gelmesi ve kadın sporcularımızın ön plana çıkması benim hafızamda kalan başarılar." yanıtını verdi.

Çelen, Türkiye'nin bir cimnastik ülkesi olduğunu dile getirerek, "Türk cimnastiğinin hedefi katıldığı her yarışmada kazanmaktır. Organizasyonlara gidelim, sadece bayrağımızı dalgalandıralım gibi bir düşüncemiz yok. Gittiğimiz her yarışmada madalyanın ortağıyız. Türkiye'den organizasyonlara giderken madalya alabilecek ülkelerin listesinde olmak bizim için çok kıymetli. Bu zaten cimnastik ülkesi olduğumuzun bir göstergesi." dedi.

"OCAK AYINDA YENİ TESİSİMİZİ VE FEDERASYON BİNAMIZI AÇACAĞIZ"

Çelen, yeniden başkan seçildiği 2024'teki genel kurulda eğitim ve kurumsallığı ön planda tutacaklarının sözünü verdiğini anımsatarak, "Yönetim şemamızı değiştirdik. Aynı uluslararası federasyonlar gibi bir sportif direktör, bir idari direktör koyduk. Yine altında da ilk defa yüksek performans birimimiz var. Eğitim kısmına baktığınız zaman bakanlığımızın eğitim dairesi başkanlığıyla ortak müthiş bir başarıya imza attık. TCF Akademi'yi kurduk. Türkiye'deki tüm kadrolu antrenörlerimizin sporcularıyla birlikte bölgelerde eğitim düzenledik. Bunun sayıları artacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de 30-35 tane kadrolu antrenör varken bugün 500'lere yaklaştıysa bunun hakkını vermek lazım. Cimnastik artık idari bağlamda çok büyüdü. Cimnastiği 10 ilden 81 ile yayacağız demiştik. Artık 81 il bitti, ilçelere ulaşıyoruz. En küçük yaşta başlanan spor olmamız vesilesiyle bütün federasyonlara bir sporcu fabrikası görevi üstleniyoruz. O yüzden çocuklarımızın motorik özelliklerini geliştirmek adına, onların esnekliğini, kuvvetlerini, dengelerini, süratlerini geliştirmek adına eğitimler düzenliyoruz." diye konuştu.

Çelen, tesisleşme bakımından büyük atılımlar yapıldığını vurgulayarak, "Ankara'da yapılan tesisimizi kulüplerimizle ziyaret ettik. İnşallah ocak ayında yeni tesisimizi ve federasyon binamızı açacağız. Antalya'daki muhteşem tesisimizde, Dünya Gençler Şampiyonası ve peşine iki tane Avrupa şampiyonası düzenledik. Mersin, Trabzon, Sakarya, Çanakkale'deki tesislerimiz, yine Bolu'da olimpik sporcularımız için hazırlanan cimnastik tesislerimiz var. İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Tesisi zaten olimpik merkezimiz oldu. Bize bu desteği veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız İstanbul ve Antalya'yı dünya cimnastiğinin merkezi haline getirmek olacak. Kamplarla beraber Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda madalyaya uzanacak bir sistem inşa etmeye çalışıyoruz." yorumunu yaptı.