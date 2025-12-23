CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor!

Gaziantep FK, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor!

Trendyol Süper Lig’de son 4 haftada galibiyet alamayan Gaziantep FK, RAMS Başakşehir deplasmanında aldığı 5-1’lik mağlubiyetle düşüşünü sürdürürken, sezonun ilk yarısını 23 puanla 7. sırada tamamladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 11:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 5-1 yenilen Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 maçını da kazanamadı. Süper Lig'de son olarak 13. haftada Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, son 4 maçta sadece bir puan alabildi.

Ligin 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, 15. haftada Beşiktaş ile deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Kırmızı siyahlı ekip, daha sonraki haftalarda sahasında Göztepe'ye 1-0, deplasmanda ise RAMS Başakşehir'e 5-1 kaybetti.

Ligdeki son 4 karşılaşmasında galibiyetle tanışamayan Gaziantep FK, sezonun ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonunda 23 puanla 7. sırada tamamladı.

Gaziantep ekibi bu maçlarda rakip kaleyi 24 kez havalandırırken kalesinde 30 gol gördü.

İLK KEZ 5 GOL YEDİ

Güneydoğu temsilcisi, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda ilk kez kalesinde 5 gol gördü. En farklı mağlubiyetini ligin 10. haftasında Fenerbahçe karşısında 4-0'lık skorla yaşayan Gaziantep FK, sonrasında çıktığı 6 maçta kalesinde 7 gol görmüştü.

REKLAM - D&R
Dünya devi Skriniar'ı istiyor!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İmralı Heyeti önce Adalet Bakanlığı'na sonra TBMM'ye gidiyor! Masada yasal ve hukuki düzenlemeler var
G.Saray'dan flaş Griezmann kararı! Transfer...
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Geleceğin Sporcuları Minderde! Geleceğin Sporcuları Minderde! 10:26
G.Saray'dan flaş Griezmann kararı! Transfer... G.Saray'dan flaş Griezmann kararı! Transfer... 10:18
Kick boksçulardan Türkiye derecesi! Kick boksçulardan Türkiye derecesi! 10:14
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! 09:54
Dünya devi Skriniar'ı istiyor! Dünya devi Skriniar'ı istiyor! 09:45
Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı Buruk'tan Ahmed Kutucu kararı 09:36
Daha Eski
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Fenerbahçe'den bir transfer daha! 09:32
Voleybol Efeler Ligi'nde maç programı! Voleybol Efeler Ligi'nde maç programı! 09:19
Spor yazarları Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi Spor yazarları Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi 08:46
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33