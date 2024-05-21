FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin A Milli yıldızı Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisinde attığı golle takımına 3 puanı getirerek zaferin mimarlarından oldu. Son iki haftada attığı gollerle skora verdiği katkıyla dikkat çeken 27 yaşındaki stoperin bu performansı İspanyol basınında da gündem oldu. Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de kalma ihtimali yükseldi. İşte bonservis bedeli...
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Son iki maçta skora da katkı veren yıldız stoperin bu performansı İspanya'da gündem oldu.
Diego Lugano'dan sonra Galatasaray'a ilk gol atan stoper olan milli stoper için övgü dolu sözler kullanıldı.
Marca, Dario As, ole, Eobservador gibi sitelerde Çağlar Söyüncü'nun performansına geniş yer verildi.
'KİRALIK KAHRAMAN ÇAĞLAR'
Yıldız savunmacı için "Derbide zaferi getiren kiralık kahraman" şeklinde başlık atıldı.
FENERBAHÇE'DE KALMA İHTİMALİ KUVVETLENDİ!
Akşam'ın haberine göre; Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcunun, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalma ihtimali de kuvvete bindi.
İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA!
İspanya'nın ünlü haber sitelerinden Marca, Çağlar Söyüncü'nün tapusuyla transfer olabileceğini duyurdu.
Sarı-Lacivertliler, 6 aylık kiralama bedeli olarak Atletico Madrid'e 2 milyon euro ödeme yapmıştı.
15-20 MİLYON EURO'YA...
Fenerbahçe'nin bonservis için pazarlıklara başlayacağı belirtildi. Transfer konuşulan ücretin 15-20 milyon euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.
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