Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin A Milli yıldızı Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisinde attığı golle takımına 3 puanı getirerek zaferin mimarlarından oldu. Son iki haftada attığı gollerle skora verdiği katkıyla dikkat çeken 27 yaşındaki stoperin bu performansı İspanyol basınında da gündem oldu. Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de kalma ihtimali yükseldi. İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 11:13
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Çağlar Söyüncü, camiayı sevince boğdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'den kiraladığı 27 yaşındaki futbolcu, zaman zaman eleştirilse de son haftalara performansıyla damga vurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

Derbide galibiyet golünü atan Çağlar, bir önceki hafta da Kayserispor filelerini sarsmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

Son iki maçta skora da katkı veren yıldız stoperin bu performansı İspanya'da gündem oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

Diego Lugano'dan sonra Galatasaray'a ilk gol atan stoper olan milli stoper için övgü dolu sözler kullanıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

Marca, Dario As, ole, Eobservador gibi sitelerde Çağlar Söyüncü'nun performansına geniş yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

'KİRALIK KAHRAMAN ÇAĞLAR'
Yıldız savunmacı için "Derbide zaferi getiren kiralık kahraman" şeklinde başlık atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

FENERBAHÇE'DE KALMA İHTİMALİ KUVVETLENDİ!
Akşam'ın haberine göre; Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcunun, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalma ihtimali de kuvvete bindi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA!
İspanya'nın ünlü haber sitelerinden Marca, Çağlar Söyüncü'nün tapusuyla transfer olabileceğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

Sarı-Lacivertliler, 6 aylık kiralama bedeli olarak Atletico Madrid'e 2 milyon euro ödeme yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı yıktı sözleşmesi kapıyor! İşte Çağlar Söyüncü'nün bonservisi

15-20 MİLYON EURO'YA...
Fenerbahçe'nin bonservis için pazarlıklara başlayacağı belirtildi. Transfer konuşulan ücretin 15-20 milyon euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.

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