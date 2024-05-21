Jose Mourinho'da sürpriz gelişme! Beşiktaş ve Fenerbahçe derken...
Son dakika spor haberleri: Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü teknik direktör ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, tecrübeli çalıştırıcıya talip olan yeni takımı duyurdu. İşte detaylar...
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"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"
Yıldırım, "Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."
"Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." diyen Aziz Yıldırım, "Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, orada gördüklerini de ifade etti. Bundan biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Diğer arkadaşlar da kazanırsa onlar için de Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Önemli bir teknik adam ve Fenerbahçe'ye çok katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında da deneyimli teknik adamla ilgili açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Jose Mourinho ile 2 saat yüz yüze görüştüm. Biz daha para konuşmadık. 'Ben Konyaspor maçını izledim' dedi. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajerlerini göndermiş. Televizyona baktım, birileri '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da yardımcıları alacakmış, bu kadar para verilir mi?' diyor. Sana ne?
Adamın geldiği yok daha. Konuşuyoruz, şartlarda anlaşırsak gelecek. Suudi Arabistan'a gitmiyor. Paraya ihtiyacı yok. Yukarıda olan bir şey olduğunda sizi yukarı çeker. Roberto Carlos buraya geldi, 'Biz Avrupa'da final oynarız' dedi. Bunu bütün oyunculara enjekte etti. Herkeste bir hava oluştu.
Fenerbahçe'nin kadrosu iyi, en fazla 3-5 oyuncu alırsınız ama başına insanlar lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Parasal olarak sıkıntı yok. 9 Haziran'da seçim olacak. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorsa Şekip Bey'e rica edeceğim, beraberce gitsinler ve imzayı atsınlar. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum" dedi.
Öte yandan Beşiktaş cephesinden de Jose Mourinho ile ilgili resmi açıklama geldi.
Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla görüştüklerini açıkladı.
"MOURINHO BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ KABUL ETTİ"
Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi ve Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi.
Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve bize gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş olarak Jose Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez de "Jose Mourinho ve sosyal medyada ismi geçen hocalarla görüşüyoruz. Bizim kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerimiz var. Buna uygun her hocayla görüşürüz" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getirmek istedikleri Portekizli teknik direktörle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
AL-ITTIHAD DA TALİP OLDU
Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Al-Ittihad da Jose Mourinho'ta talip oldu.
Haberde Suudi Arabistan ekibinin yönetiminin önemli bir kısmının deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesine onay verdiği kaydedildi.
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