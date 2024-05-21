Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler
Son dakika spor haberi: Bu sezon Trendyol Süper Lig'de bekleneni veremeyen Beşiktaş, son hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligi galibiyetle bitirmeyi amaçlayan siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı sonrası ayrılık rüzgarları esecek. Kara-Kartal'da kadroda düşünülmeyen 5 isme veda edilmesi kararı alındı. İşte o futbolcular...
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Ligi dördüncü bitirme hedefi olan Kara-Kartal, Kasımpaşa'yı mağlup edip Başakşehir'in takılmasını bekleyecek.
Kasımpaşa mağlubiyetinde ise Beşiktaş, Süper Lig'i altıncı sırada tamamlayacak.
Son haftayı 3 puanla tamamlama hedefindeki siyah-beyazlılarda, Kasımpaşa maçı sonrası harekete geçilecek.
Önümüzdeki sezon önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Beşiktaş'ta ayrılacak ilk isimler belli oldu.
Siyah-beyazlılarda ilk olarak Worrall, Gökhan İnler ve Ghezzal'a veda edilecek.
ABOUBAKAR VE TAYFUR'A KULÜP ARANIYOR!
Aboubakar ve Tayfur Bingöl'ün de menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirilecek.
İki oyuncunun temsilcisine de 'kulüp bul' talimatı verilecek.
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