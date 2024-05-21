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Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Son dakika spor haberi: Bu sezon Trendyol Süper Lig'de bekleneni veremeyen Beşiktaş, son hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligi galibiyetle bitirmeyi amaçlayan siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı sonrası ayrılık rüzgarları esecek. Kara-Kartal'da kadroda düşünülmeyen 5 isme veda edilmesi kararı alındı. İşte o futbolcular...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:53
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Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının ardından ayrılık operasyonu için düğmeye basılacak.

Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Ayrılacak isimlerin netleşmesiyle kadroya yer açacak olan yönetim, mesaisini transfere harcayacak.

Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, son haftayı Kasımpaşa deplasmanıyla kapatacak.

Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Ligi dördüncü bitirme hedefi olan Kara-Kartal, Kasımpaşa'yı mağlup edip Başakşehir'in takılmasını bekleyecek.

Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Kasımpaşa mağlubiyetinde ise Beşiktaş, Süper Lig'i altıncı sırada tamamlayacak.

Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Son haftayı 3 puanla tamamlama hedefindeki siyah-beyazlılarda, Kasımpaşa maçı sonrası harekete geçilecek.

Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Önümüzdeki sezon önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Beşiktaş'ta ayrılacak ilk isimler belli oldu.

Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Siyah-beyazlılarda ilk olarak Worrall, Gökhan İnler ve Ghezzal'a veda edilecek.

Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

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