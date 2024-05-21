Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler

Siyah-beyazlılarda ilk olarak Worrall, Gökhan İnler ve Ghezzal'a veda edilecek.

ABOUBAKAR VE TAYFUR'A KULÜP ARANIYOR!

Aboubakar ve Tayfur Bingöl'ün de menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirilecek.