BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Angel Di Maria ve transfer planı!
Bu sezon beklentilerin altında kalana ancak önümüzdeki sene başarılı bir yıl geçirerek taraftarının gönlünü almak isteyen Beşiktaş, transferde kesenin ağzını açacak. Hedefteki isim ise dünyaca ünlü süper yıldız Angel Di Maria! İşte ayrıntılar...
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Beşiktaş yönetimi, asıl mevkii sağ kanat olan ama sol kanat ve on numara mevkilerinde de görev yapabilen Di Maria için sezon sonunda tüm şartlarını zorlayacak.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Angel Di Maria, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 767 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 178 kez havalandıran Arjantinli oyuncu, 267 de asist yaptı. Toplamda 445 gole doğrudan katkı veren Di Maria, Milli takım formasıyla da 138 karşılaşmada rakip fileleri 30 kez havalandırmayı başardı.
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