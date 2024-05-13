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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Angel Di Maria ve transfer planı!

Bu sezon beklentilerin altında kalana ancak önümüzdeki sene başarılı bir yıl geçirerek taraftarının gönlünü almak isteyen Beşiktaş, transferde kesenin ağzını açacak. Hedefteki isim ise dünyaca ünlü süper yıldız Angel Di Maria! İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:47
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Angel Di Maria ve transfer planı!

Trendyol Süper Lig'de istediğini bulamayan siyah beyazlılar gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Final maçından sonra köklü bir değişime gidecek Beşiktaş'ta ilk hedef Angel Di Maria.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Angel Di Maria ve transfer planı!

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan süperstar için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ikna aşamasında. 36 yaşındaki Arjantinli oyuncu kalitesi ve tecrübesiyle birçok kulübün radarında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Angel Di Maria ve transfer planı!

Portekiz ekibinden ayrıldıktan sonra MLS'e gideceği konuşulan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın transferi şimdilik zor görünse de siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Angel Di Maria ve transfer planı!

Beşiktaş yönetimi, asıl mevkii sağ kanat olan ama sol kanat ve on numara mevkilerinde de görev yapabilen Di Maria için sezon sonunda tüm şartlarını zorlayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Angel Di Maria ve transfer planı!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Angel Di Maria, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 767 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 178 kez havalandıran Arjantinli oyuncu, 267 de asist yaptı. Toplamda 445 gole doğrudan katkı veren Di Maria, Milli takım formasıyla da 138 karşılaşmada rakip fileleri 30 kez havalandırmayı başardı.

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