FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertlilerin RAMS Park'ta aldığı tarihi zaferin perde arkası da ortaya çıktı. İşte galibiyetteki Jose Mourinho detayı... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:02 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:02
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Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligin son haftası öncesi puanını 96'ya yükselterek şampiyonluk umudunu sürdürdü.
Bu sezonki ikinci yenilgisini alan sarı-kırmızılılarsa 99 puanda kaldı.
Galatasaray derbisini kazanarak taraftarını mest eden Fenerbahçe'de galibiyeti getiren etkenler hafta içi başladı.
İşte 4 maddede sarı-lacivertlileri 3 puana taşıyan faktörler…
1- JOSE MOURINHO ETKİSİ
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, "Galatasaray-Fenerbahçe maçını Jose Mourinho izleyecek ve notlar tutacak" demişti.
Sabah'ın haberine göre; Portekizli teknik adamın müsabakayı seyredecek olması, futbolcular arasında da konuşulurken özellikle Oosterwolde, Szymanski, Ferdi ve Osayi-Samuel, çok yüksek bir eforla son ana kadar mücadele etti. Performanslar neredeyse 2 kat arttı.
2- AİLELER UĞURLADI
Derbi öncesi ilk olarak Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da toplandı. 12. Adam, saat 17.00'de Seyrantepe'ye giden takım otobüsüne Kavacık Köprüsü'ne kadar konvoylarla eşlik etti.
Futbolcuların aileleri Samandıra'da bulundu. Oyuncuların eşleri, çocukları, aileleri takıma moral verdi ve futbolcular derbiye bu şekilde uğurlandı.
3- 'ONLARDAN DAHA İYİYİZ'
Fenerbahçe hafta içinden bu yana tek bir söz ile Samandıra'daydı... 'Galatasaray'ı yeneceğiz, başka seçenek yok' şeklinde büyük bir inançla idmanlar yapıldı.
Toplantılarda da bu maçın bir gurur meselesi haline geldiği, 'Daha iyi takım olduğumuzu kanıtlayalım' düşüncesinin hakim olduğu öğrenildi.
4- 'DJIKU İÇİN OYNAYIN'
Teknik direktör İsmail Kartal, maçın devre arasında takıma moral verdi. 21. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılan Djiku, büyük üzüntü yaşadı.
Soyunma odasında İsmail Kartal'ın ilk sözü şu oldu: "Djiku için oynayacaksınız. Herkesin iki kişilik oynamasından başka çare yok. Size inanıyorum." Ardından da Fenerbahçe, Çağlar'ın golüyle uzun yıllar konuşulacak bir galibiyet elde etti.
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