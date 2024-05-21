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FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertlilerin RAMS Park'ta aldığı tarihi zaferin perde arkası da ortaya çıktı. İşte galibiyetteki Jose Mourinho detayı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:02 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:02
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FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Maçın 22. dakikasında Alexander Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle birlikte kalan bölümü 10 kişi oynayan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Çağlar Söyüncü kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligin son haftası öncesi puanını 96'ya yükselterek şampiyonluk umudunu sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Bu sezonki ikinci yenilgisini alan sarı-kırmızılılarsa 99 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Galatasaray derbisini kazanarak taraftarını mest eden Fenerbahçe'de galibiyeti getiren etkenler hafta içi başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

İşte 4 maddede sarı-lacivertlileri 3 puana taşıyan faktörler…

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

1- JOSE MOURINHO ETKİSİ

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, "Galatasaray-Fenerbahçe maçını Jose Mourinho izleyecek ve notlar tutacak" demişti.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Sabah'ın haberine göre; Portekizli teknik adamın müsabakayı seyredecek olması, futbolcular arasında da konuşulurken özellikle Oosterwolde, Szymanski, Ferdi ve Osayi-Samuel, çok yüksek bir eforla son ana kadar mücadele etti. Performanslar neredeyse 2 kat arttı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

2- AİLELER UĞURLADI

Derbi öncesi ilk olarak Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da toplandı. 12. Adam, saat 17.00'de Seyrantepe'ye giden takım otobüsüne Kavacık Köprüsü'ne kadar konvoylarla eşlik etti.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Futbolcuların aileleri Samandıra'da bulundu. Oyuncuların eşleri, çocukları, aileleri takıma moral verdi ve futbolcular derbiye bu şekilde uğurlandı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

3- 'ONLARDAN DAHA İYİYİZ'

Fenerbahçe hafta içinden bu yana tek bir söz ile Samandıra'daydı... 'Galatasaray'ı yeneceğiz, başka seçenek yok' şeklinde büyük bir inançla idmanlar yapıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Toplantılarda da bu maçın bir gurur meselesi haline geldiği, 'Daha iyi takım olduğumuzu kanıtlayalım' düşüncesinin hakim olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

4- 'DJIKU İÇİN OYNAYIN'

Teknik direktör İsmail Kartal, maçın devre arasında takıma moral verdi. 21. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılan Djiku, büyük üzüntü yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Soyunma odasında İsmail Kartal'ın ilk sözü şu oldu: "Djiku için oynayacaksınız. Herkesin iki kişilik oynamasından başka çare yok. Size inanıyorum." Ardından da Fenerbahçe, Çağlar'ın golüyle uzun yıllar konuşulacak bir galibiyet elde etti.

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