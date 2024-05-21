FENERBAHÇE HABERİ - İşte Galatasaray galibiyetinin perde arkası! Jose Mourinho...

Sabah'ın haberine göre; Portekizli teknik adamın müsabakayı seyredecek olması, futbolcular arasında da konuşulurken özellikle Oosterwolde, Szymanski, Ferdi ve Osayi-Samuel, çok yüksek bir eforla son ana kadar mücadele etti. Performanslar neredeyse 2 kat arttı.