Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor deplasmanından puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Cimbom, mutlu sona ulaşmak için gün sayarken diğer yandan gelecek sezonun planlamasına başladı. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda orta saha için gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 22:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 22:54
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!

Son haftaya lider giren ve şampiyonluk için 1 puan yeten Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!

Önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!

Ndombele'nin kiralık sözleşmesi bitecek olması ve Sergio Oliveira ile yollarını ayırması beklenen Cimbom bu bölgeye takviye yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!

Bu doğrultuda Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!

CİMBOM'DA HEDEF FRANCO!

A Bola'da yer alan habere göre; G.Saray, Moreirense'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu listesine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!

Sarı-kırmızılıların Portekizli orta saha için kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Konya mesaisi başladı!
PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında...
💥Süper loto çekildi! (21 Mayıs)
Tükenmişlik Sendromu nedir, nasıl anlaşılır?
Tuzla su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (21 mayıs 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bonucci Fenerbahçe'yi bıraktı mı? Bonucci Fenerbahçe'yi bıraktı mı? 23:07
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! 22:49
G.Saray'da Konya mesaisi başladı! G.Saray'da Konya mesaisi başladı! 22:13
F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! 22:11
Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! 22:00
PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... 21:37
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş cevap! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş cevap! 21:11
Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... 21:01
Türkiye Fransa'ya mağlup! Türkiye Fransa'ya mağlup! 20:53
Fenerbahçe'den derbi paylaşımı! Fenerbahçe'den derbi paylaşımı! 20:33
Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı! Livakovic... Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı! Livakovic... 19:14
G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor 12:55