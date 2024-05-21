GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor deplasmanından puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Cimbom, mutlu sona ulaşmak için gün sayarken diğer yandan gelecek sezonun planlamasına başladı. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda orta saha için gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 22:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 22:54
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Bu doğrultuda Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
CİMBOM'DA HEDEF FRANCO!
A Bola'da yer alan habere göre; G.Saray, Moreirense'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu listesine aldı.
Sarı-kırmızılıların Portekizli orta saha için kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.
Franco bu sezon 35 maçta forma giyerken 2 gol - 4 asistlik performans gösterdi.
Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...
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