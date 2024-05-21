Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. İtalyan basını, gösterdiği performansla bekleneni veremeyen tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 12:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

Transfer dönemlerinin en çok konuşulan takımlarından olan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettirmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

Kanarya, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü ile birlikte Rade Krunic'i de kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında da ısrarla istediği Boşnak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

Ancak deneyimli orta saha oyuncusu şu ana kadar gösterdiği performansla beklenen katkıyı veremedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

İtalyan basını, sarı-lacivertli taraftarların da tepki performansı nedeniyle tepki gösterdiği Krunic ile ilgili gelişmeyi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

Calciostyle'da yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Rade Krunic'in bonservisini 4 milyon Euro karşılığında alacağını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...

30 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ı yıktı sözleşmeyi kapıyor! İşte bonservisi
Derbiye ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?
Tavuklu çökertme kebabı tarifi - Çökertme kebabı nasıl yapılır?
Evlililk Kredisi ödemeleri başladı | Bakan duyurdu: Faizsiz evlilik kredisi hesaplara yatıyor
Eyüpsultan su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (21 Mayıs 2024)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! 13:50
UEFA Avrupa Ligi'nde dudak uçuklatan final! UEFA Avrupa Ligi'nde dudak uçuklatan final! 13:12
G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor 12:55
Yunus Akgün Leicester City'e veda etti! Yunus Akgün Leicester City'e veda etti! 12:49
Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. 12:49
Karim Benzema Arabistan'dan ayrılacak! Karim Benzema Arabistan'dan ayrılacak! 12:34
Daha Eski
Göztepe eski aşkını gündemine aldı! Göztepe eski aşkını gündemine aldı! 12:03
NBA'de sezonun en iyi çaylakları belli oldu! NBA'de sezonun en iyi çaylakları belli oldu! 11:50
Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi... Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi... 11:47
Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... 11:45
İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası! İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası! 11:43
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 22:52