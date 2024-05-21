TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Bonservisi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. İtalyan basını, gösterdiği performansla bekleneni veremeyen tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında da ısrarla istediği Boşnak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Ancak deneyimli orta saha oyuncusu şu ana kadar gösterdiği performansla beklenen katkıyı veremedi.
İtalyan basını, sarı-lacivertli taraftarların da tepki performansı nedeniyle tepki gösterdiği Krunic ile ilgili gelişmeyi duyurdu.
Calciostyle'da yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Rade Krunic'in bonservisini 4 milyon Euro karşılığında alacağını duyurdu.
Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Rade Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Boşnak orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.
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