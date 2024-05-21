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Fenerbahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı! İşte o isimler

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylarda stat müdürüne darp girişimi nedeniyle 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 14:55 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 15:03
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Fenerbahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı! İşte o isimler

İstanbul Valiliği; olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı. Statta iddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan beş kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayetinin ardından ifade verecek 5 kişinin kimler olduğu ortaya çıktı. İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak beş kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve Ali Çelikkıran'ı saçından çeken Fenerbahçe eski yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı kulislerde konuşulan Hulusi Belgü de bulunuyor. Diğer iki ismin ise Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Bright Osayi-Samuel olduğu öğrenildi.

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