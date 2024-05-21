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İstanbul Valiliği'nden Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili açıklama

Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Stadyum Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 10:28 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 10:34
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İstanbul Valiliği'nden Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, olaylı derbide yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. RAMS Park'ta oynanan maçta 6222 Sayılı Yasaya uymayan 35 şahsa (yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat) işlem yapıldığı bildirildi. Ayrıca müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada geldiği, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yöneldiği bilgisi verildi.

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

"19.05.2024 Pazar günü saat 19.00'da oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin çeşitli medya organlarında spekülatif yayınların yapıldığı görülmüştür.

Ülkemizin iki güzide kulübünün karşılaştığı müsabakanın ardından yaşanan olaylar şu şekilde gelişmiştir:

- Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakasıyla ilgili tüm güvenlik tedbirleri İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınmış ya da özel güvenlik birimleriyle birlikte koordine edilmiştir.

- Müsabaka sırasında ev sahibi takımın yaklaşık 51 bin, misafir takımın ise 2.318 seyircisi tribündeki yerlerini almıştır.

- Müsabaka esnasında 6222 Sayılı Yasaya uymayan toplam 35 şahsa (yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat) işlem yapılmıştır.

- Maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirleri, Müsabaka Güvenlik Amirinin talimatı ile sonlandırılmıştır.

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir.

- Fenerbahçe Kulübü Başkanının yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç.'ye fiili müdahalede bulunulmuştur.

- Yaşanan olay üzerine, Fenerbahçe Futbol Takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir.

- Saha içerisindeki olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı saat 22.52'de sağlanmıştır.

- Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

- Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir.

- Konuyla ilgili olarak başlatılan idari ve adli tahkikat devam etmekte olup, ihmali bulunan personel hakkında da inceleme başlatılmıştır.

- Adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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