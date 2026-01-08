Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, rotasını Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'a çevirdi. Matteo Guendouzi hamlesiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, Lookman için girişimlerini de hızlandıracak. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin 28 yaşındaki futbolcusunu kiralamak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertlilerde rota Ademola Lookman'a çevrildi.
Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan ve performansı ile beğeni toplayan 28 yaşındaki yıldız için tüm şartlar zorlanacak.
Sarı-lacivertli yönetim, Atalanta ile görüşerek dünyaca ünlü futbolcuyu kiralamak istediğini bildirdi.
Atalanta'nın henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği ve görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. Lookman'ın da kararının etkili olacağı belirtildi.
AFRİKA KUPASI'NA ODAKLANDI
Nijeryalı kanat oyuncusunun şu anda Afrika Kupası'na odaklandığı ifade edildi. Çeyrek finalde Cumartesi günü Cezayir ile oynayacakları karşılaşmayı bekleyen Lookman'ın transfer görüşmelerini ikinci plana bıraktığı belirtildi.
Ancak turnuva öncesinde kurulan temaslarda ünlü yıldızla olumlu bir süreç yürütülmüştü.
Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu transfer için mesaisini sürdürdüğü aktarıldı. Kısa sürede bu transferde somut adımların atılması bekleniyor.
NİJERYA'DA YILDIZI PARLADI
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen Ademola Lookman dikkat çekiyor.
Lookman şu ana kadar turnuvada son 3 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Çeyrek finale yükselen Nijerya'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri 28 yaşındaki yıldız futbolcu oldu.
TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR
Fenerbahçe taraftarları, Ademola Lookman'ın transferi için sosyal medyada özel paylaşımlarda bulundu.
Nijeryalı yıldızı çok isteyen sarı-lacivertliler, yaptıkları paylaşım, yayınladıkları fotoğraf ve videolarla Lookman'a mesajlar göndermeye başladı.