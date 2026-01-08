CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, rotasını Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'a çevirdi. Matteo Guendouzi hamlesiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, Lookman için girişimlerini de hızlandıracak. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin 28 yaşındaki futbolcusunu kiralamak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertlilerde rota Ademola Lookman'a çevrildi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan ve performansı ile beğeni toplayan 28 yaşındaki yıldız için tüm şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Sarı-lacivertli yönetim, Atalanta ile görüşerek dünyaca ünlü futbolcuyu kiralamak istediğini bildirdi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Atalanta'nın henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği ve görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. Lookman'ın da kararının etkili olacağı belirtildi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

AFRİKA KUPASI'NA ODAKLANDI

Nijeryalı kanat oyuncusunun şu anda Afrika Kupası'na odaklandığı ifade edildi. Çeyrek finalde Cumartesi günü Cezayir ile oynayacakları karşılaşmayı bekleyen Lookman'ın transfer görüşmelerini ikinci plana bıraktığı belirtildi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Ancak turnuva öncesinde kurulan temaslarda ünlü yıldızla olumlu bir süreç yürütülmüştü.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu transfer için mesaisini sürdürdüğü aktarıldı. Kısa sürede bu transferde somut adımların atılması bekleniyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

NİJERYA'DA YILDIZI PARLADI

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen Ademola Lookman dikkat çekiyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Lookman şu ana kadar turnuvada son 3 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Çeyrek finale yükselen Nijerya'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri 28 yaşındaki yıldız futbolcu oldu.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR

Fenerbahçe taraftarları, Ademola Lookman'ın transferi için sosyal medyada özel paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sıra Lookman'a geldi

Nijeryalı yıldızı çok isteyen sarı-lacivertliler, yaptıkları paylaşım, yayınladıkları fotoğraf ve videolarla Lookman'a mesajlar göndermeye başladı.

REKLAM-IDEFIX
G.Saray'dan Gueye harekatı!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
Daha Eski
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 00:58
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 00:58
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 00:58
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 00:58