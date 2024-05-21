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FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, RAMS Park'ta konuk olduğu Galatasaray'ı büyük bölümünü 10 kişi oynadığı mücadelede 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Karşılaşma öncesi ve sonrası yaşanan olaylar derbiye damga vururken, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Edin Dzeko'nun maç sonu yaptığı hareket alkış aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 16:12
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FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozuldu. Fenerbahçe'yi yenip şampiyon olma şansını tepen sarı-kırmızılılar saha içinden de kopmuş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında 1 puan alması halinde üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşacak olan Aslan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle gündemini saha dışına kaydırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

GERGİN BAŞLADI GERGİN BİTTİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlamasına 1 saat kala gerginlik tavan yaptı. Futbolcular henüz zemin kontrolündeyken saha karıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine arma göstermesine sinirlenen Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuya tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Daha sonra Abdülkerim Bardakcı'nın da olaya dahil olmasıyla ortalık bir anda karışırken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar soyunma odasına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Gerilim maç sonunda da devam etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stada gelmesiyle gerginlik had safhaya ulaşırken, yöneticiler arasında da arbede yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

DEMEÇ SAVAŞLARI

Derbinin ardından bu kez de demeç savaşları başladı. Kerem Aktürkoğlu'nun stattan ayrılırken söylediği 'korkak herif' sözlerine Mert Hakan'dan yanıt geldi. Fenerbahçeli futbolcu bu sözleri alıntılayarak, '5'e 1 dayak yerken' paylaşımı yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Kerem'den daha sonra bu sözlere de bir cevap geldi. Milli futbolcu Mert Hakan için, 'saha dışı olaylarla var olan bir isim' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

BASIN TOPLANTISI YAĞMURU

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından, sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, statta bir basın toplantısı düzenledi. Burada 'Yüreğin yetiyorsa gel' diyerek Ali Koç'a seslendi.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Samandıra'da bir basın toplantısı düzenleyerek Dursun Özbek'i canlı yayında tartışmaya davet etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Özbek'ten bunun üzerine bir basın toplantısı daha gelirken, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

OKAN BURUK SAHA İÇİNE DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe mağlubiyeti Galatasaray camiasında şok etkisi yaratırken, teknik direktör Okan Buruk takımını saha içerisinde tutmak için çaba gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Bu doğrultuda takımla bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, hala şampiyonluğun bir numaralı favorisi olduklarını oyuncularına aktardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

DZEKO'NUN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!

Maça yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmanın sonlarına doğru Batshuayi yerine oyuna dahil olan Edin Dzeko'nun soyunma odası koridorlarındaki görüntüsü ise olay oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...

Fenerbahçeli futbolcular galibiyet sevincini mixed zone (karma alan) bölgesinde yaşarken, tezahüratlarıyla koridorları inletti.

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