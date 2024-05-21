FENERBAHÇE HABERİ - Dzeko'dan alkış alan hareket! Galatasaray derbisi sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, RAMS Park'ta konuk olduğu Galatasaray'ı büyük bölümünü 10 kişi oynadığı mücadelede 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Karşılaşma öncesi ve sonrası yaşanan olaylar derbiye damga vururken, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Edin Dzeko'nun maç sonu yaptığı hareket alkış aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında 1 puan alması halinde üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşacak olan Aslan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle gündemini saha dışına kaydırdı.
GERGİN BAŞLADI GERGİN BİTTİ
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine arma göstermesine sinirlenen Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuya tepki gösterdi.
Daha sonra Abdülkerim Bardakcı'nın da olaya dahil olmasıyla ortalık bir anda karışırken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar soyunma odasına girdi.
Gerilim maç sonunda da devam etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stada gelmesiyle gerginlik had safhaya ulaşırken, yöneticiler arasında da arbede yaşandı.
DEMEÇ SAVAŞLARI
Derbinin ardından bu kez de demeç savaşları başladı. Kerem Aktürkoğlu'nun stattan ayrılırken söylediği 'korkak herif' sözlerine Mert Hakan'dan yanıt geldi. Fenerbahçeli futbolcu bu sözleri alıntılayarak, '5'e 1 dayak yerken' paylaşımı yaptı.
Kerem'den daha sonra bu sözlere de bir cevap geldi. Milli futbolcu Mert Hakan için, 'saha dışı olaylarla var olan bir isim' ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI YAĞMURU
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından, sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, statta bir basın toplantısı düzenledi. Burada 'Yüreğin yetiyorsa gel' diyerek Ali Koç'a seslendi.
Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Samandıra'da bir basın toplantısı düzenleyerek Dursun Özbek'i canlı yayında tartışmaya davet etti.
Özbek'ten bunun üzerine bir basın toplantısı daha gelirken, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
OKAN BURUK SAHA İÇİNE DÖNMEK İSTİYOR
Fenerbahçe mağlubiyeti Galatasaray camiasında şok etkisi yaratırken, teknik direktör Okan Buruk takımını saha içerisinde tutmak için çaba gösteriyor.
Bu doğrultuda takımla bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, hala şampiyonluğun bir numaralı favorisi olduklarını oyuncularına aktardı.
DZEKO'NUN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!
Maça yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmanın sonlarına doğru Batshuayi yerine oyuna dahil olan Edin Dzeko'nun soyunma odası koridorlarındaki görüntüsü ise olay oldu.
Fenerbahçeli futbolcular galibiyet sevincini mixed zone (karma alan) bölgesinde yaşarken, tezahüratlarıyla koridorları inletti.
Takvim'in haberine göre; o esnada takım arkadaşlarının yanına gelen kaptan Dzeko, herkesin susmasını ve sevinçlerini soyunma odasında yaşamalarını istedi.
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