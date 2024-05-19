FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Gelecek sezon...
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği merak ediliyor. Gelecek sezon yerli rotasyonunu bozmak istemeyen yönetim oyuncu için olumlu rapor verirken Çağlar da gelecek sezon için kararını verdi. İşte İspanyol basınının flaş transfer iddiası... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 09:28 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 09:45
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İspanyol basını milli stoper için flaş bir iddia ortaya attı.
İspanyollar, Çağlar Söyüncü'nün yeni sezonda Atletico Madrid'de forma giymek istemediğini açıkladı.
"masfichajes" adlı haber sitesi konuyla ilgili şu satırlara imza attı: "Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'de keyfi yerinde ve dönmek istemiyor.
Fenerbahçe'de 13 maça çıkan yıldız oyuncu 1 gol katkısı sağladı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Çağlar Söyüncü'nün kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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