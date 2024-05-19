Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Gelecek sezon...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği merak ediliyor. Gelecek sezon yerli rotasyonunu bozmak istemeyen yönetim oyuncu için olumlu rapor verirken Çağlar da gelecek sezon için kararını verdi. İşte İspanyol basınının flaş transfer iddiası... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 09:28 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 09:45
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de bir yandan seçim heyecanı yaşanırken diğer yandan transfer için girişimler başlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Gelecek sezon...

Gelecek sezon Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler kadrodan ayrılacak isimleri netleştiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Gelecek sezon...

ÇAĞLAR'IN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Ara transfer döneminde Atletico Madrid'den 2 milyon Euro karşılığında kiraladığı milli stoper Çağlar Söyüncü'nün geleceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Gelecek sezon...

İspanyol basını milli stoper için flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Gelecek sezon...

İspanyollar, Çağlar Söyüncü'nün yeni sezonda Atletico Madrid'de forma giymek istemediğini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'den transfer kararı! Gelecek sezon...

"masfichajes" adlı haber sitesi konuyla ilgili şu satırlara imza attı: "Çağlar Söyüncü'nün Türkiye'de keyfi yerinde ve dönmek istemiyor.

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