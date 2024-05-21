İspanyollardan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kollar sıvanırken yeni teknik adam konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği biliniyordu. Son olarak İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerde mevcut yönetimin Mourinho'nun ardından dünyaca ünlü o hoca ile yakın temas kurduğu aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 18:49Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 18:59
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Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda dev derbide Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Kanarya'nın kazanmaktan başka çaresinin olmadığı bu maçta alınan skor futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe bu maçın ardından son haftaya şampiyonluk umutlarını taşıdı.
Önümüzdeki hafta Galatasaray, Konya deplasmanından mağlubiyet ile ayrılırsa ve Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u mağlup ederse Kanarya mutlu sona ulaşacak.
Sarı-lacivertlilerde şampiyonluğa ulaşılması dahilinde bile mevcut teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde.
Kanarya'da İsmail Kartal yerine ise flaş isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, yönetime gelmesi halinde 1 numaralı tercihinin Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.
Fenerbahçe'de mevcut yönetiminin göreve devam etmesi halinde ise takıma getirilecek teknik direktör konusu da gündemi meşgul ediyor.
Konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş iddia geldi. Yer alan haberde başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın ilk tercihinin Jose Mourinho olduğu ancak Ali Koç yönetiminin karşı hamle olarak dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldığı belirtildi.
Jose Morinho ismi gündemi meşgul ederken, en son İspanyol ekibi Celta Vigo'yu çalıştıran Rafa Benitez'in adının sarı lacivertli kulüple anılmaya başlandığı aktarıldı. Fichajes.com adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin Rafa Benitez'le temasa geçtiği bilgisini paylaştı.
Ayrıca İspanyollar, Benitez'in Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı iddiasını da öne sürdü.
İspanyol basını ayrıca, Rafa Benitez'in sarı lacivertli kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.