Haberler Fenerbahçe İspanyollardan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

İspanyollardan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kollar sıvanırken yeni teknik adam konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği biliniyordu. Son olarak İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerde mevcut yönetimin Mourinho'nun ardından dünyaca ünlü o hoca ile yakın temas kurduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 18:49 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 18:59
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İspanyollar'dan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda dev derbide Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İspanyollar'dan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Kanarya'nın kazanmaktan başka çaresinin olmadığı bu maçta alınan skor futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe bu maçın ardından son haftaya şampiyonluk umutlarını taşıdı.

İspanyollar'dan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Önümüzdeki hafta Galatasaray, Konya deplasmanından mağlubiyet ile ayrılırsa ve Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u mağlup ederse Kanarya mutlu sona ulaşacak.

İspanyollar'dan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Sarı-lacivertlilerde şampiyonluğa ulaşılması dahilinde bile mevcut teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde.

İspanyollar'dan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Kanarya'da İsmail Kartal yerine ise flaş isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, yönetime gelmesi halinde 1 numaralı tercihinin Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.

İspanyollar'dan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Fenerbahçe'de mevcut yönetiminin göreve devam etmesi halinde ise takıma getirilecek teknik direktör konusu da gündemi meşgul ediyor.

İspanyollar'dan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Konuyla ilgili olarak İspanyol basınından flaş iddia geldi. Yer alan haberde başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın ilk tercihinin Jose Mourinho olduğu ancak Ali Koç yönetiminin karşı hamle olarak dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldığı belirtildi.

İspanyollar'dan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Jose Morinho ismi gündemi meşgul ederken, en son İspanyol ekibi Celta Vigo'yu çalıştıran Rafa Benitez'in adının sarı lacivertli kulüple anılmaya başlandığı aktarıldı. Fichajes.com adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin Rafa Benitez'le temasa geçtiği bilgisini paylaştı.

İspanyollar'dan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Ayrıca İspanyollar, Benitez'in Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı iddiasını da öne sürdü.

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