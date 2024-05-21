İspanyollardan bomba iddia! Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki...

Sarı-lacivertlilerde şampiyonluğa ulaşılması dahilinde bile mevcut teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde.

Kanarya'da İsmail Kartal yerine ise flaş isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, yönetime gelmesi halinde 1 numaralı tercihinin Jose Mourinho olduğunu duyurmuştu.