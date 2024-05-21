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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. İngiliz basını, 4 takımın Kolombiyalı stoperle ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 11:45
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını son haftaya bırakan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğu için gün sayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom'da yapılacak takviyelerle birlikte çok sayıda isimle de yollarını ayıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi Avrupa kulüplerinin radarındaki oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin radarındaki isimlerden biri de Davinson Sanchez...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

İngiliz basını, 27 yaşındaki savunma oyuncuyula ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

BRANTWAITE'IN YERİNE SANCHEZ

Football Addict'te yer alan habere göre Everton; Manchester United, Real Madrid ve Bayern Münih'in gündemindeki Jarrad Branthwaite'ın yerine Davinson Sanchez'i düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Haberde Brantwaite için henüz resmi bir teklif gelmediği ancak Everton'ın İngiliz stoperin takımdan ayrılma ihtimaline karşı Sanchez'i gündemine aldığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

FULHAM, WEST HAM VE NAPOLI DE İSTİYOR

Öte yandan haberde Everton'ın dışında Fulham, West Ham United ve Napoli'nin de Kolombiyalı futbolcuyu istediği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...

Kolombiyalı savunma oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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