GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. İngiliz basını, 4 takımın Kolombiyalı stoperle ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi Avrupa kulüplerinin radarındaki oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.
Sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin radarındaki isimlerden biri de Davinson Sanchez...
Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.
İngiliz basını, 27 yaşındaki savunma oyuncuyula ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
BRANTWAITE'IN YERİNE SANCHEZ
Football Addict'te yer alan habere göre Everton; Manchester United, Real Madrid ve Bayern Münih'in gündemindeki Jarrad Branthwaite'ın yerine Davinson Sanchez'i düşünüyor.
Haberde Brantwaite için henüz resmi bir teklif gelmediği ancak Everton'ın İngiliz stoperin takımdan ayrılma ihtimaline karşı Sanchez'i gündemine aldığı belirtildi.
FULHAM, WEST HAM VE NAPOLI DE İSTİYOR
Öte yandan haberde Everton'ın dışında Fulham, West Ham United ve Napoli'nin de Kolombiyalı futbolcuyu istediği kaydedildi.
Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Davinson'un sözleşmesin de 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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