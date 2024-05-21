Fenerbahçe'de Stefano Pioli sürprizi! Krunic bizzat devrede
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Jose Mourinho'yu gündemine alan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, sarı-lacivertlilerin Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'yi gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"
Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."
"Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." diyen Aziz Yıldırım, "Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, orada gördüklerini de ifade etti. Bundan biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Diğer arkadaşlar da kazanırsa onlar için de Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Önemli bir teknik adam ve Fenerbahçe'ye çok katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında da deneyimli teknik adamla ilgili açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Jose Mourinho ile 2 saat yüz yüze görüştüm. Biz daha para konuşmadık. 'Ben Konyaspor maçını izledim' dedi. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajerlerini göndermiş. Televizyona baktım, birileri '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da yardımcıları alacakmış, bu kadar para verilir mi?' diyor. Sana ne?
Adamın geldiği yok daha. Konuşuyoruz, şartlarda anlaşırsak gelecek. Suudi Arabistan'a gitmiyor. Paraya ihtiyacı yok. Yukarıda olan bir şey olduğunda sizi yukarı çeker. Roberto Carlos buraya geldi, 'Biz Avrupa'da final oynarız' dedi. Bunu bütün oyunculara enjekte etti. Herkeste bir hava oluştu.
Fenerbahçe'nin kadrosu iyi, en fazla 3-5 oyuncu alırsınız ama başına insanlar lazım. Ben olaya böyle bakıyorum. Parasal olarak sıkıntı yok. 9 Haziran'da seçim olacak. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorsa Şekip Bey'e rica edeceğim, beraberce gitsinler ve imzayı atsınlar. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş da Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklarken, sarı-lacivertlilerin gündemine ünlü bir isim daha girdi.
PIOLI LİSTEDE
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Milan ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Stefano Pioli ile ilgilendiğini yazdı.
KRUNIC DEVREDE
Calciomercato kaynaklı haberde, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Milan'dan transfer ettiği Rade Krunic'in, eski hocası Pioli'nin Fenerbahçe'ye gelmesinde aracılık yapacağı kaydedildi.
3 TALİBİ DAHA VAR
Haberde tecrübeli çalıştırıcıyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Atalanta, Napoli ve Bologna'nın da ilgilendiği kaydedildi.
2019/2020 sezonundan bu yana Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli, İtalyan devinin başında çıktığı 239 maçta 1.89 puan ortalaması tutturdu.
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