Fenerbahçe'den derbi paylaşımı! İşte maç öncesi, devre arası ve maç sonu hikayesi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında deplasmanda Gakatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın hikayesini Fenerbahçe Youtube hesabından paylaştı.

Sarı lacivertli ekibin derbi için girilen kampta, maç öncesi, devre arasında ve maç sonrası yaşadıklarının yer aldığı görüntülerde İsmail Kartal'ın konuşmalarına da yer verildi.

Kartal'ın devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşmada "1 kişi eksiğiz. Oyundan atılan arkadaşınız için de oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Onları 10 kişi bile yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim. Bugün burada neler olduğunu herkes görüyor. Herkese en güzel cevabı ikinci 45 dakikada vereceğiz" sözleri dikkat çekti.

İşte Fenerbahçe'nin derbi hikayesi tadında paylaştığı o video...