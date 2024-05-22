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Gerçek şampiyon sizsiniz

Rams Park’ta kazanarak tarih yazdık. Son hafta İstanbulspor’u da yeneceğiz. Rakibimiz takılmasa da benim için sizler artık şampiyon takımın oyuncularısınız”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Gerçek şampiyon sizsiniz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde aldığı zaferle rüşdünü bir kez daha ispat etti. Bu sezon deplasmanda bütün büyük maçları kazanan tecrübeli hoca, takımıyla yaptığı toplantıda da çarpıcı ifadeler kullandı. Aleyhlerine bir sürü hata yapıldığını belirten Kartal, "Siz bu hataların karşılığını pazar akşamı saha içinde verdiniz. Hepinizle tek tek gurur duyuyorum. Rams Park'ta kazanarak tarih yazdık. Son hafta İstanbulspor'u da yeneceğiz. Rakibimiz takılmasa da benim için sizler artık şampiyon takımın oyuncularısınız" dedi.

RAKİBİMİZ STRESE GİRDİ

Tarihi zaferle Galatasaray'ı baskı altına aldıklarını belirten Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rakibimiz son hafta Konyaspor'la oynayacak. Onlar da ligde kalma savaşı veriyor. Can havliyle ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Galatasaray bizden aldığı yenilgi sonrası strese girdi. Son maça büyük bir baskıyla çıkacaklar. Onlara ağır bir darbe vurduk. Son hafta bu stresle başa çıkamayabilirler, her şey olabilir. Ben mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum."

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