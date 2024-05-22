Tarihin en iyisi

Fenerbahçe başında 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, 2.59 lig ortalamasıyla sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. En başarılı teknik adam olan Kartal, ligde 37 maçta 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 96 puan topladı. Sezon genelinde ise 57 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adamın puan ortalaması 2.39 oldu.

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Süper Lig tarihinde en az beş derbide (Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor) Fenerbahçe'nin başında görev yapan Türk teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin (8/15) sahibi İsmail Kartal.

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Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla deplasman galibiyeti alan (16G 3B) ve dış saha puanı toplayan (51) takım olan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir sezonu deplasman mağlubiyeti almadan tamamladı.