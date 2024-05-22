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Tarihin en iyisi

Fenerbahçe başında 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, 2.59 lig ortalamasıyla sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. En başarılı teknik adam olan Kartal, ligde 37 maçta 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 96 puan topladı. Sezon genelinde ise 57 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adamın puan ortalaması 2.39 oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Tarihin en iyisi

Fenerbahçe başında 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, 2.59 lig ortalamasıyla sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. En başarılı teknik adam olan Kartal, ligde 37 maçta 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 96 puan topladı. Sezon genelinde ise 57 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adamın puan ortalaması 2.39 oldu.

8

Süper Lig tarihinde en az beş derbide (Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor) Fenerbahçe'nin başında görev yapan Türk teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin (8/15) sahibi İsmail Kartal.

51

Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla deplasman galibiyeti alan (16G 3B) ve dış saha puanı toplayan (51) takım olan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir sezonu deplasman mağlubiyeti almadan tamamladı.

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