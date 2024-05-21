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Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Benfica ile sözleşmesi bitecek Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, bir başka yıldızı daha renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 10:37 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 10:43
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Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah-beyazlı ekip finalde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

Kara Kartal zorlu mücadeleyi kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi planlıyor. Bu bağlamda yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirmek isteyen Beşiktaş, Angel Di Maria takviyesi ile gücüne güç katmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

Bununla yetinmeyecek olan Beşiktaş için bomba bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, gözünü Erik Lamela'ya dikti.

Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

TYC Sports'ta yer alan ve aspor.com.tr'nin derlediği habere göre; Beşiktaş, Sevilla forması giyen kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.

Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

SEVILLA KARAR VERECEK

Haberde, sakatlığı sonrası Sevilla'daki formasını kaybeden Lamela'nın geleceğine İspanyol kulübünün karar vereceği ve sözleşme imzalanmaması durumunda oyuncuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Lamela, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular

Bonservis değeri 3 milyon Euro olan Lamela, Sevilla'nın dışında River Plate, Roma ve Tottenham formaları giydi.

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