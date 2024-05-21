Beşiktaş'tan Di Maria sonrası bir bomba daha! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Benfica ile sözleşmesi bitecek Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, bir başka yıldızı daha renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 10:37 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 10:43
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Bununla yetinmeyecek olan Beşiktaş için bomba bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, gözünü Erik Lamela'ya dikti.
TYC Sports'ta yer alan ve aspor.com.tr'nin derlediği habere göre; Beşiktaş, Sevilla forması giyen kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.
Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
SEVILLA KARAR VERECEK
Haberde, sakatlığı sonrası Sevilla'daki formasını kaybeden Lamela'nın geleceğine İspanyol kulübünün karar vereceği ve sözleşme imzalanmaması durumunda oyuncuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Lamela, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Bonservis değeri 3 milyon Euro olan Lamela, Sevilla'nın dışında River Plate, Roma ve Tottenham formaları giydi.
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