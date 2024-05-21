Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbide maç önü ve sonrasında yaşanan olaylar gündem oldu. Özellikle maç sonunda sarı-lacivertli yönetimin ve futbolcuların RAMS Park zeminine gelip kutlama yapması tansiyonu yükseltti. Derbide görev yapan 5 temsilcinin yaşananları anbean not aldığı ve faturanın ağır olacağı belirtildi. Peki futbolcular da ceza alacak mı? İşte detaylar...
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Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ve sonrası yaşanan olaylar geceye damga vurdu.
Gerginlik saha içi ve tribünlerde derbinin oynandığı sırada da devam etti.
Maçın tamamlanmasının ardından ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetimle birlikte RAMS Park'a gelip zeminde kutlama yapması sonrası olaylar bir kez daha patlak verdi.
TEMSİLCİLER NOT ALDI!
Milliyet'in haberine göre derbide görev yapan 5 temsilcinin son ana kadar statta olduğu ve tüm yaşananları not aldığı belirtildi.
Temsilcilerin son kişi kalana kadar RAMS Park'ta beklediği ve tüm yaşananları not ettiği aktarıldı.
Haberde derbinin Fenerbahçe yönetimine faturasının ağır olacağı ve Galatasaraylı birkaç idarecinin de raporda yer aldığı vurgulandı.
FUTBOLCULAR CEZA ALMAYACAK!
Raporda futbolcuları ilgilendiren bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi.
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