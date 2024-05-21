Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

TEMSİLCİLER NOT ALDI!

Milliyet'in haberine göre derbide görev yapan 5 temsilcinin son ana kadar statta olduğu ve tüm yaşananları not aldığı belirtildi.

Temsilcilerin son kişi kalana kadar RAMS Park'ta beklediği ve tüm yaşananları not ettiği aktarıldı.