Haberler Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbide maç önü ve sonrasında yaşanan olaylar gündem oldu. Özellikle maç sonunda sarı-lacivertli yönetimin ve futbolcuların RAMS Park zeminine gelip kutlama yapması tansiyonu yükseltti. Derbide görev yapan 5 temsilcinin yaşananları anbean not aldığı ve faturanın ağır olacağı belirtildi. Peki futbolcular da ceza alacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 10:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Süper Lig'in 37. hafta maçında Fenerbahçe derbide deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle büyük sevinç yaşarken şampiyonluk umutları da son maça taşındı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Son haftada İstanbulspor'u konuk edecek olan Kanarya, rakibini mağlup edip Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ve sonrası yaşanan olaylar geceye damga vurdu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Gerginlik saha içi ve tribünlerde derbinin oynandığı sırada da devam etti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Maçın tamamlanmasının ardından ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetimle birlikte RAMS Park'a gelip zeminde kutlama yapması sonrası olaylar bir kez daha patlak verdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

TEMSİLCİLER NOT ALDI!
Milliyet'in haberine göre derbide görev yapan 5 temsilcinin son ana kadar statta olduğu ve tüm yaşananları not aldığı belirtildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Temsilcilerin son kişi kalana kadar RAMS Park'ta beklediği ve tüm yaşananları not ettiği aktarıldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı?

Haberde derbinin Fenerbahçe yönetimine faturasının ağır olacağı ve Galatasaraylı birkaç idarecinin de raporda yer aldığı vurgulandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vaililikten derbiyle ilgili açıklama! 5 kişi...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım!
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
EKPSS SONUÇ EKRANI 2024 | ÖSYM EKPSS kura ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 MAYIS rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbiye ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı? Derbiye ağır fatura! Futbolculara ceza çıkacak mı? 10:39
Di Maria sonrası bir bomba daha! Di Maria sonrası bir bomba daha! 10:37
Vaililikten derbiyle ilgili açıklama! 5 kişi... Vaililikten derbiyle ilgili açıklama! 5 kişi... 10:28
Mourinho'da sürpriz gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe derken... Mourinho'da sürpriz gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe derken... 10:15
UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı! 09:54
Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler 09:53
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım! 09:34
Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme... Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme... 09:30
Derbi sonrası olanlar oldu! Buruk'tan 2 yıldıza kesik Derbi sonrası olanlar oldu! Buruk'tan 2 yıldıza kesik 09:12
İşte G.Saray galibiyetinin perde arkası! Mourinho... İşte G.Saray galibiyetinin perde arkası! Mourinho... 09:01
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:07
Süper Lig'de son hafta programı açıkladı! Süper Lig'de son hafta programı açıkladı! 22:51