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Chelsea'de Pochettino ile yollar ayrıldı!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayrıldıklarını duyurdu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 23:55
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Chelsea'de Pochettino ile yollar ayrıldı!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayrıldıklarını duyurdu.

Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Mauricio Pochettino dönemi sona erdi. İngiliz temsilcisi, 52 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bu sezon başında göreve gelen Pochettino yönetiminde Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda final, İngiltere Federasyon Kupası'nda da yarı final oynadı. Premier Lig'i ise 63 puanla 6. sırada tamamlayan Londra ekibi, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

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