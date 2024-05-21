Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Hatayspor'un son hafta Rizespor'u mağlup etmesi halinde Gaziantep FK ve Konyaspor ile ayrı ayrı ikili averaja girme ihtimali bulunuyor. İki eşleşmede de ikili averajlar eşit. Bu durumda genel averaja bakılacak. Hem Konyaspor'a hem de Gaziantep FK'ya ligde kalmak için beraberlik yeterli olacak.