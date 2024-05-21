Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk yarışı yeniden alev aldı. Sarı-lacivertliler, son haftaya girilirken sarı-kırmızılılarla puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk şansını sürdürdü. Ligde zirve yarışıyla birlikte küme düşme hattında da büyük bir heyecan yaşanıyor. İşte detaylar...
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Derbinin sonunda şampiyonluğu kutlama planları yapan Galatasaray'da yenilgi sonrası gözler Konyaspor maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılı takımın son yıllarda Konya'da yüzü gülmüyor. Galatasaray, ligde Konyaspor ile deplasmanda oynadığı üç maçı da kaybetti.
2020/21 sezonunda deplasmanda rakibine 4-3 kaybeden Sarı-kırmızılı takım, 2021/22 sezonunda 2-0, geçen sezon da 2-1 yenilmişti.
2020/21 sezonundan önce Galatasaray'ın Konya'daki son mağlubiyeti ise 2003/04 sezonunda yaşanmıştı.
KONYASPOR'A BERABERLİK YETİYOR
Hürriyet'in derlediği haberde, son haftaya 41 puanla 15. sırada giren Konyaspor'un küme düşme ihtimali bulunuyor.
Yeşil-beyazlı takıma ligde kalmak için Galatasaray maçında beraberlik yeterli olacak.
Süper Lig'de İstanbulspor'un küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.
37. hafta maçları sonunda Fatih Karagümrük'ün de düşmesi kesinleşti.
Ligin son haftasında Pendikspor, Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın düşme ihtimali bulunuyor.
Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü son hafta maçları sonucu 40 puanda eşitlenirse üçlü averajdan Pendikspor küme düşecek.
Pendikspor ile Ankaragücü'nün ikili averaja kalması halinde Ankaragücü'nün mağlubiyet sonucuna göre Pendikspor'un Gaziantep FK'yı 26 averajı kapatacak şekilde yenmesi gerekiyor.
Hatayspor'un son hafta Rizespor'u mağlup etmesi halinde Gaziantep FK ve Konyaspor ile ayrı ayrı ikili averaja girme ihtimali bulunuyor. İki eşleşmede de ikili averajlar eşit. Bu durumda genel averaja bakılacak. Hem Konyaspor'a hem de Gaziantep FK'ya ligde kalmak için beraberlik yeterli olacak.
Hatayspor, Gaziantep FK ve Konyaspor'un üçlü averaja kalması halinde Gaziantep FK küme düşecek.
Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın 41 puanda eşitlenip dörtlü averaja kalma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda Gaziantep FK küme düşecek.
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