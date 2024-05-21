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Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk yarışı yeniden alev aldı. Sarı-lacivertliler, son haftaya girilirken sarı-kırmızılılarla puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk şansını sürdürdü. Ligde zirve yarışıyla birlikte küme düşme hattında da büyük bir heyecan yaşanıyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:31
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Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Derbide çıkacak iki ihtimalle şampiyonluğu kutlayacak olan Galatasaray'ın kaybetmesiyle şampiyonluk son haftaya kaldı.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Derbinin sonunda şampiyonluğu kutlama planları yapan Galatasaray'da yenilgi sonrası gözler Konyaspor maçına çevrildi.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Sarı-kırmızılı takımın son yıllarda Konya'da yüzü gülmüyor. Galatasaray, ligde Konyaspor ile deplasmanda oynadığı üç maçı da kaybetti.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

2020/21 sezonunda deplasmanda rakibine 4-3 kaybeden Sarı-kırmızılı takım, 2021/22 sezonunda 2-0, geçen sezon da 2-1 yenilmişti.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

2020/21 sezonundan önce Galatasaray'ın Konya'daki son mağlubiyeti ise 2003/04 sezonunda yaşanmıştı.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

KONYASPOR'A BERABERLİK YETİYOR

Hürriyet'in derlediği haberde, son haftaya 41 puanla 15. sırada giren Konyaspor'un küme düşme ihtimali bulunuyor.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Yeşil-beyazlı takıma ligde kalmak için Galatasaray maçında beraberlik yeterli olacak.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Süper Lig'de İstanbulspor'un küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

37. hafta maçları sonunda Fatih Karagümrük'ün de düşmesi kesinleşti.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Ligin son haftasında Pendikspor, Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın düşme ihtimali bulunuyor.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü son hafta maçları sonucu 40 puanda eşitlenirse üçlü averajdan Pendikspor küme düşecek.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Pendikspor ile Ankaragücü'nün ikili averaja kalması halinde Ankaragücü'nün mağlubiyet sonucuna göre Pendikspor'un Gaziantep FK'yı 26 averajı kapatacak şekilde yenmesi gerekiyor.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Hatayspor'un son hafta Rizespor'u mağlup etmesi halinde Gaziantep FK ve Konyaspor ile ayrı ayrı ikili averaja girme ihtimali bulunuyor. İki eşleşmede de ikili averajlar eşit. Bu durumda genel averaja bakılacak. Hem Konyaspor'a hem de Gaziantep FK'ya ligde kalmak için beraberlik yeterli olacak.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Hatayspor, Gaziantep FK ve Konyaspor'un üçlü averaja kalması halinde Gaziantep FK küme düşecek.

Süper Lig alev alev! Şampiyonluk ve küme düşme...

Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın 41 puanda eşitlenip dörtlü averaja kalma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda Gaziantep FK küme düşecek.

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